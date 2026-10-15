AuronPlay y Fabiana Sevillano cierran Minecraft Hardcore con Carola y Pereira

La invitación de Fabiana Sevillano al formato Minecraft Hardcore de AuronPlay pilló a muchos por sorpresa, y la mayoría no esperaban que la influencer fuese a dar momentos demasiado interesantes en stream. El propio AuronPlay ha reconocido que no tenía grandes expectativas, pero que Fabiana se ha convertido en uno de los pocos compañeros de profesión que le cae genuinamente bien.

Tras la entrada de Pereira y la broma a Carola, Fabiana Sevillano cerró esta etapa exprés como streamer con las palabras de agradecimiento de AuronPlay, que la calificó como la mejor participante del formato hasta la fecha. Ahora solo queda pendiente que Fabiana y Carola informen sobre la cita que han programado para los próximos días.

Además Auron aprovechó el stream para desvelar que este año es el más probable que participe en la Velada del Año aunque todavía no esté confirmado ni se sepa si su contricante será Willyrex u otro.