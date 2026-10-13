Fabiana Sevillano vacila a AuronPlay por el shippeo con Cristinini: "¿Qué planes tienes con ella?"

Las redes se agitaron después de que AuronPlay anunciase que Fabiana Sevillano sería su próxima invitada al formato Minecraft Extemo, que arrancó hace unos meses con Agustin51 y Pereira, y que continuó con Juan Guarnizo. En su estreno como gamer y como streamer, Fabiana ha sorprendido a muchos con las preguntas tan directas y atrevidas que le ha hecho a AuronPlay, y es probable que muchas de sus conversaciones den de qué hablar en redes.

En este primer episodio, el shippeo entre AuronPlay y Cristinini ha sido el protagonista: después de varias semanas de idas y venidas, Fabiana Sevillano no ha temido insistir a AuronPlay con el asunto, y el streamer ha dado varias declaraciones interesantes. Aunque no se cierra a colaborar con ella, no le gusta que sus seguidores le insistan tanto con el asunto, así que lo dejará estar hasta que el asunto se calme. Cristinini, por su parte, ha respondido con humor al asunto a través de un vídeo de TikTok. ¡No cabe duda de que sus seguidores estarán muy pendientes de lo que pueda pasar entre ellos!