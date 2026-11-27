Hacía ya muchos meses que las redes daban por supuesta la relación de pareja de las streamers Ari Gameplays y Samy Rivers, pero eran muchos los que todavía estaban esperando una confirmación pública de su noviazgo. Ha sido a través del último videoclip de Ari, con su nombre artístico Aria Bela, que por fin hemos podido ver un beso entre ellas, justo en el cierre.

Aunque en el vídeo solo se ven sus siluetas, los fans no han tardado en recordar unas imágenes de un vídeo pasado de Rivers, en el que se la veía vestida de negro y con peluca para participar en un videoclip de Ari. Así, por fin se ha podido confirmar que están juntas, así que sus fans están deseosos de seguir viendo momentos de ambas en stream o a través de las redes.