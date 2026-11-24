Alexby y Aroyitt formaron una de las parejas más conocidas y queridas del sector streamer, y aunque han pasado años y ambos han tenido nuevas parejas en su vida, son muchos los que recuerdan algunos momentos controvertidos de su relación. Ha sido un clip en concreto el que ha reencendido el debate sobre su ruptura y la posible infidelidad que hubo entre ellos, ya que Alexby ha decidido explicar una serie de detalles muy personales para evitar las acusaciones de maltrato que se le han estado lanzando.

Por lo que ha contado él, ese clip agresivo ocurrió porque él todavía pensaba en su exnovia cuando estaba empezando su relación con Aroyitt, y no quería tener muestras públicas de afecto en stream, para que ella no las viese. Cuando terminó la relación con Aroyitt, Alexby retomó el contacto con su ex.

Aroyitt, con permiso de Alexby, ha dado su versión de lo que ocurrió y ha defendido a su exnovio: señala que nunca sufrió maltrato por su parte, pero que sí cometió muchos errores que le generaron un gran dolor. Aroyitt ha recibido un gran apoyo en redes tras sus declaraciones, pero Alexby sigue siendo objeto de numerosas críticas.