Si hay un streamer que ha estado asociado en la mente de los usuarios a GTA, ese es IlloJuan. Son muchos los seguidores de este creador que también son fans de la franquicia, y la llegada de GTA VI es algo que muchos esperaban con ansias desde hace años. Anoche por fin pudieron jugarlo, y más de 400.000 espectadores se juntaron en los canales de IlloJuan para verlo jugar. Por desgracia, no pudieron hacerlo durante más de dos horas, porque el propio streamer borró el juego sin querer mientras trataba de reiniciarlo.

Además, cuando por fin pudo empezar a jugar en directo, el lag era tan fuerte que tuvo que parar el multistream y emitir solo en Twitch. Muchos se han quejado de su falta de preparación, pero poca duda cabe de que el que más frustrado salió de esta experiencia fue el propio IlloJuan.