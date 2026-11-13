Los fans de GTA VI se vuelven locos con su último trailer

Las últimas imágenes de GTA VI tienen completamente boquiabiertos a los seguidores de la saga. Cuando se filtró este vídeo con perspectiva en primera persona, fueron muchos los que pensaron que no podía ser real, ya que su nivel de detalle parecía demasiado bueno incluso para un videojuego tan trabajado como este.

No ha sido hasta que la propia Rockstar ha compartido parte de estas imágenes cuando la comunidad ha estallado de emoción. A apenas unos días de que los jugadores puedan entrar por fin en el esperado título, el hype está por las nubes y todo apunta a que las expectativas son aún mayores.