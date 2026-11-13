Rosalía, Alejandro Sanz y Yerai Cortés, los españoles triunfadores en los Latin Grammy 2026

Rosalía con seis Latin Grammy, Alejandro Sanz y Yerai Cortés con un gramófono dorado cada uno, fueron los españoles que brillaron durante la ceremonia de estos premios a la música latina, que se llevó a cabo este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La catalana partía como una de las favoritas de la noche con siete nominaciones de las cuales obtuvo álbum del año por Lux, canción del año por La perla, video musical versión corta por Sauvignon Blanc, álbum de música alternativa por Lux, mejor canción pop por La perla, además de mejor ingeniería de álbum.

Por su parte, Alejandro Sanz se impuso a su connacional Pablo Alborán con el premio a mejor álbum de pop contemporáneo gracias a su álbum ¿Y ahora qué+?, que es la edición ampliada de ¿Y ahora qué?, trabajo que ya había obtenido este mismo galardón en 2025.

Sanz no asistió al acto, que este año alcanza su 27.ª edición. Por su parte, Cortés se alzó con el premio de mejor álbum flamenco con POPULAR.

Otros españoles que formaron parte de esta edición pero que no salieron triunfantes fueron el rapero Kase.O, quien buscaba su primer Latin Grammy por el tema Mono; Leiva nominado a mejor canción pop/rock por Hasta que me quede sin voz o la banda de folk metal Mago de Oz y su álbum Malicia, nominado mejor álbum de rock.

La argentina-española Nathy Peluso estaba nominada a mejor álbum de salsa por Malportada; mientras que Bad Gyal aspiraba al premio a mejor actuación de reguetón y mejor álbum de música urbana por Más cara.

Finalmente Gyal solo subió al escenario para cantar con Daddy Yankee el tema Dura y Peluso formó parte del homenaje al fallecido salsero Willie Colón.