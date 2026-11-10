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¿Olivia Rodrigo ha copiado a Robbie Williams? El cantante responde al supuesto plagio de Candy

El cantante Robbie Williams ha publicado un comunicado en el que defiende a Olivia Rodrigo de quienes la acusan de haber copiado Candy, la canción que el artista publicó en el año 2012.

Portada de take me home (4 christmas) de Olivia Rodrigo

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Asier Duque
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El nombre de Olivia Rodrigo ha estado asociado a acusaciones de plagio desde hace varios años: han sido muy sonados los casos de Paramore y Taylor Swift, que han terminado con cesiones de derechos de autor por parte de Olivia Rodrigo. Ahora, una nueva polémica de este tipo salpica a la cantante: su nueva canción navideña, take me home (4 christmas), ha sido acusada de copiar el tema Candy, de Robbie Williams.

El propio cantante ha decidido salir en defensa de Olivia Rodrigo: ha opinado que no ha habido ningún tipo de plagio en este caso en concreto, y ha confirmado que no recurrirá a la vía legal para conseguir créditos en la música de la artista. Además, también ha señalado que una buena parte de este tipo de acusaciones de copia no tienen fundamento, y que es normal que los compositores acaben escribiendo canciones que tengan similitudes con otras obras anteriores.

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