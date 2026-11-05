Auronplay y Rubius harán unos últimos Squid Games en 2027 en honor a su amigo Komanche

La comunidad de creadores de contenido sigue conmocionada tras la pérdida del streamer salvadoreño Komanche que sigue promoviendo iniciativas de apoyo y honra a su memoria, así como luchas y comunicados contra el acoso en redes sociales y la importancia de la salud mental.

Después de que Auronplay emitiese un emotivo directo y anunciase su próximo viaje a El Salvador junto a Ibai Llanos, Pol y Juan Guarnizo, ha comunicado que tomará el mando de los famosos Squid Games junto al reconocido El Rubius, el cual tras proponerle la idea aceptó de inmediato, comunicando que serán este próximo 2027: "Ayer hablé con Rubius, le comenté la idea de hacer unos Squid Games en el año 2027 y Rubius me ha dicho que vamos con todo y así será" explicaba Auronplay en directo.

Con el fin de honrar al streamer, el evento tendrá un fin benéfico donde las ganancias se dividirán en tres partes. Por un lado, se destinará a los organizadores de los juegos, Eufonia. Por otro lado, un alto porcentaje irá para la familia de Komanche como ya había anunciado Auron en declaraciones anteriores. Finalmente, el resto de ganancias se destinarán a asociaciones destinadas a la salud mental y prevención del suicidio.

Antes de cerrar el comunicado Auronplay ha insistido que estos juegos no buscan ser un lamento, sino todo lo contrario, una celebración y un evento dedicado a recordar a Komanche: "Para mí deben ser unos Squid que deben tener una mezcla. La temática para mí debe ser un tributo a Komanche, pero a la vez una fiesta. Es decir, no quiero crear unos Squid Games donde todo sea llorar, porque no es lo que hubiera querido Komanche" comentaba el streamer.