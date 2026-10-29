Gemita expone a quienes la acosan en redes motivada por la muerte de Komanche

Hace más de dos años que Gemita y Auron terminaron su relación de pareja, y aún más desde que acabó su etapa con TheGrefg. A pesar de ello, la streamer e influencer sigue siendo objeto de numerosas críticas, y ayer decidió recurrir a sus Stories de Instagram para intentar frenar el odio que existe contra ella en redes. Lo ha hecho motivada por el fallecimiento de Komanche, que también fue el objetivo de diversas cancelaciones y oleadas de odio a lo largo de los años.

La reacción de las redes no ha sido la más positiva: muchos han acusado a Gemita de haber elegido un momento inoportuno para poner el foco sobre el odio que recibe, y otros directamente han realizado comparaciones en las que opinan que Gemita se merece el odio que recibe, y Komanche no. Por ahora, todo apunta a que las palabras de Gemita han caído en saco roto.