Prepárate para el desenlace de 'Baddie': Flooxer estrena la segunda parte del thriller vertical

Atresmedia revalida su compromiso con la ficción en formato vertical y, tras marcar el camino como pionera en España con este tipo de producciones, lanza la esperada segunda parte de 'Baddie', la exitosa serie de Flooxer encabezada por Lucía de la Puerta y Rita González.

Este primer thriller juvenil rodado en vertical para la plataforma se estructura en dos tandas de episodios que nos acercan a un mismo suceso desde ópticas distintas: el intento de suicidio de Leila. Durante la primera entrega, compuesta por 30 capítulos, vimos a Nina (Lucía de la Puerta) iniciar una exhaustiva búsqueda a través de internet y las redes sociales para desentrañar los motivos detrás de la tragedia de su hermana.

Ahora, esta nueva temporada marca el desenlace definitivo que revelará la verdadera historia de Leila, a quien da vida Rita González. Para ello, la trama viaja un año atrás en el tiempo con el objetivo de mostrarnos con exactitud qué empujó a la joven a tomar esa drástica decisión.

Bajo la dirección de Marc Pujolar, este innovador proyecto de Flooxer cuenta además en su elenco principal con nombres como Max Navarro, Ariadna Llobet, Uri Herrera, Albert García, Albert Prat y Ana de Alva.

Producida por Atresmedia en colaboración con YouPlanet, la ficción también estará disponible más allá de nuestras fronteras mediante la versión internacional de atresplayer. Con este lanzamiento, el grupo de comunicación consolida la posición de su plataforma como referente nacional, apostando por narrativas transgresoras y una tecnología que se amolda a los nuevos hábitos de consumo audiovisual para satisfacer las demandas de los espectadores.

En estos nuevos episodios seremos testigos de la particular bajada a los infiernos de Leila. Después de que Nina intentara descubrir la verdad oculta tras el perfil de Baddie, el relato nos devuelve al pasado para retratar cómo el futuro prometedor de la protagonista comienza a desmoronarse. Sumida en una realidad precaria y arrastrada por malas influencias, Leila queda atrapada en una espiral sin salida aparente, donde el aislamiento y la impotencia la empujan hasta el abismo. Como colofón, las dos líneas temporales terminarán entrelazándose para poner el broche final a la trama y propiciar el esperado reencuentro de las dos hermanas.