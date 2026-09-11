Marvel's Wolverine recibe duras críticas tras salir los gameplays, pero TheGrefg lo defiende

Todavía faltan varios días para el lanzamiento de Marvel's Wolverine, uno de los videojuegos estrella del año para los fans de los cómics y los superhéroes. Unos pocos afortunados han tenido ya la posibilidad de probarlo, y las críticas no se han hecho esperar: si el tráiler ya generó dudas, ahora se han acumulado cientos de tuits virales que destacan todos los aspectos negativos de este juego tan esperado. El sonido, los gráficos y el sistema de combate han sido algunos de los detalles más criticados.

Uno de los pocos que han publicado una reseña positiva es TheGrefg, que ha destacado que hay combates de muy alto nivel en el juego, y que tanto la historia como los gráficos son, en su opinión, excelentes. Por ahora, el juego es el peor valorado de todos los que ha lanzado su empresa desarrolladora, y ya hay quienes lo consideran la mayor decepción de la historia de Play Station 5.