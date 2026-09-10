Camilo: "En el corazón no estamos tan radicalizados como políticamente nos hacen creer"

Camilo ha dedicado más tiempo que nunca a cultivar 'Para cuando sean mayores', un disco lleno de lecciones de vida para sus dos hijas, "semillas" con forma de canciones que germinarán completamente en el futuro para ellas pero que traslucen ya la esperanza en el mismo de este optimista irredento.

"Yo creo que en el corazón no estamos tan radicalizados ni tan polarizados como políticamente nos hacen creer. Creo que en el corazón seguimos sintiendo al otro, que el amor sigue siendo revolucionario y que todavía hay mucho espacio para eso", afirma este hombre nacido Camilo Echeverry (Medellín, 1994).

Lo dice en Madrid, donde presenta el álbum en primer lugar, tras participar en los Premios Juventud en Marbella (Málaga). También fue en España donde desarrolló parte de la identidad visual de este álbum, según cuenta, y fue en España donde "recién acabado el covid" hizo el primer concierto de su vida, concretamente en Murcia, como hizo constar en un documental.

Camilo en concierto | EFE

"Como artista, España me ha recibido de una manera muy generosa", señala hasta tres veces. "Por eso creo que más allá de ideas que nos polaricen y deshumanicen, aquí siento una profunda fascinación y respeto mutuos y una celebración de la diversidad", añade, tras preguntarle por las palabras de su paisana Shakira y la elección de Madrid para su residencia de conciertos, cuando dijo que en este país la inmigración no se tolera, sino que se celebra.

"Yo no vivía el presente"

En la música de Camilo siempre ha existido ese espíritu de comunidad también. En 'Para cuando sean mayores' (Sony), que ve la luz este viernes, ha dirigido su atención a sus dos pequeñas hijas, pero al construir las canciones, se ido cuenta de que ahora mismo eran sobre todo lecciones para él mismo.

"Cuando transformas un fruto muy complejo en formato semilla, logras la fertilidad de la idea. Y ahí es cuando después dices: '¡Ay, pero el que está necesitando eso soy yo!'. A mis hijas no tengo que hablarles de que no se pierdan del presente por andar planeando el futuro. Ellas viven en el presente. El que no lo hacía soy yo", reflexiona.

Considera de hecho que hay enseñanzas que debemos tomar de la infancia, como la capacidad de aprender sin golpearnos por el error. "Yo la mantengo en términos prácticos, pero luego internamente sí tengo pensamientos distorsionados donde no me permito fallar creativamente. Cuando algo sale como no quiero que salga, me doy muy duro", reconoce.

"Por otro lado, siento como que me permito ser impactado y golpeado por mi realidad. Hay como esa idea en la gente de proteger tu corazón o no dejar que las cosas te golpeen, de proteger tu salud mental, que todo eso es verdad, pero llevado al extremo es como aislarte del mundo para que nada te toque", lamenta Camilo, quien apuesta por llorar las heridas y reír las victorias.

Más tiempo que nunca en un disco

Con cinco discos en solo seis años, ha querido dedicarle más tiempo que nunca a este trabajo: "Estábamos pensando en lanzarlo hace casi un año, pero no sentía que estaba siendo justo con el ejercicio que estaba haciendo si lo aceleraba y me tomé un tiempo más y luego otro más e incluso movimos un pedazo de la gira para poder terminar el álbum y fue un regalo que me di".

"Y es la primera vez que logro sintetizar cosas que antes solamente cabían en una conversación en el formato de la canción", destaca orgulloso ante los trece temas, por ejemplo, 'El ruiseñor', en el que logró el "difícil reto" de "transmutar" toda una fábula para sus hijas en una canción.

Concebido como un disco conceptual, con producción de Rafa Arcaute y Nico Cotton, solo se había anticipado un sencillo, 'El árbol', porque en su opinión solo de manera integral se entenderá toda la propuesta.

De hecho, cuenta que nació como una sola experiencia visualmente y que en España se trabajó con cuatro compañías para plantearla a través de 12 técnicas diferentes para "compartir la sensibilidad de los cuentos que hay detrás de las canciones", ya fuese con marionetas, títeres, teatros de dedos o incluso sombras chinas.

Para quienes quieran disfrutarlo en directo, ya el 9 de octubre arrancará su gira por EEUU en el Kaseya Center de Miami para pasar luego por otros puntos como San Juan de Puerto Rico el 11 de octubre o Nueva York el día 17 de ese mes.