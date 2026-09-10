Rubius pide disculpas por su parodia de Sasel, pero él no las acepta: "En Andorra, con antecedentes, te largan"

La cruzada entre Rubius y Sasel sigue su curso: después de hacerse viral con su parodia, Rubius ha preferido pedir disculpas a Sasel, y ha reconocido que su vídeo fue "infantil y de mal gusto". Por otro lado, se ha defendido señalando que los ataques de Sasel contra él a lo largo de los años han sido incontables.

Por su parte, Sasel no cree que las disculpas de Rubius hayan sido sinceras, y opina que hay alguien que le ha aconsejado pedir perdón, para que él no emprenda acciones legales y no entre en peligro su permiso de residencia en Andorra.