Así vivieron los Gallagher el multitudinario estreno del documental de Oasis en Londres

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, integrantes de la banda de rock británica Oasis, se han dado un baño de masas en su Reino Unido natal durante el preestreno londinense de su nuevo documental 'Oasis: Don´t Look Back In Anger', que llegará a los cines este miércoles.

Los de Mánchester se hicieron esperar y desfilaron por la alfombra roja -aunque realmente era negra- de la emblemática plaza de Leicester Square, en el centro de la capital británica, apenas unos minutos antes de comenzar la función. Eso sí, evitaron las preguntas de la prensa y fueron directamente a sentir el cariño de sus fans.

Tras albergar el preestreno mundial de 'Oasis: Don´t Look Back In Anger' en el Festival de Cine de Venecia el pasado sábado, los Gallagher jugaban en casa este lunes y se notó. Lejos del glamour italiano, Liam acudió a la cita londinense con una de sus tradicionales parkas negras, mientras que Noel optó por una chaqueta marrón de ante y una camisa azul.

Los dos hermanos compartieron algunos momentos de complicidad tanto fuera como una vez dentro del cine Cineworld, donde presentaron y proyectaron la cinta acompañados, entre otros, de su creador, Steven Knight (Peaky Blinders) y sus directores, Dylan Southern y Will Lovelace.

Knight, que puede asimismo presumir de ser el creador de '¿Quién quiere ser millonario?', aseguró que la 'pregunta del millón' que tenía en mente a la hora de hacer el documental era: "¿Funcionará? ¿Lo harán? ¿Se unirán?" y que "lo hicieron".

En este sentido, asegura que los Gallagher demostraron una "honestidad abrumadora" a la hora de rodar el documental, de algo más de dos horas, que contiene la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de veinte años, muchas dosis de humor y palabras malsonantes en casi cada declaración.

Sobre este hito, Knight comentó que los hermanos de Mánchester querían que fuese él quien hiciera la entrevista porque no era periodista: "No fue una entrevista, fue una conversación. Simplemente están hablando y diciendo lo que piensan".

Reconciliación a través de la música

El documental sigue a los reyes del Britpop a lo largo de su gira de regreso que llevaron a cabo hace un año, 'Oasis Live'25, tras 16 años de separación de la banda con una sonada ruptura fraternal en París en 2009, y captura fotograma a fotograma el reencuentro de Liam y Noel desde la sala de ensayos, hasta los escenarios de medio mundo, con sus temas más míticos como banda sonora.

"Es una película sobre la reconciliación a través de la música", explicó Southern, uno de los cineastas, que además revela que conforme el rodaje fue tomando forma, se dieron cuenta de la importancia que tenían los seguidores de la banda en esta historia, "casi como un miembro más de Oasis".

En esta línea, Lovelace, el otro director, comentó que pese a tener una idea de cómo querían hacer la película no había un guion como tal y que buscaron filmar de la manera "más pura posible" y limitarse a documentar lo que estaba ocurriendo.

Ambos recuerdan especialmente el primer concierto de la gira, con ese reencuentro sobre las tablas de los Gallagher que tuvo lugar en Cardiff (Gales) el 4 de julio de 2025, y que ocupa una parte importante de la cinta.

"Cuando salieron al escenario y todo el público estalló en júbilo y la emoción que mostraban me sobrecogió. Sabía que iba a ser algo grande, pero no sabía que tanto", relata Southern.

"Fue inesperado para Noel y Liam también. Como dice Noel en la película, durante los 40 primeros minutos no sabía dónde estaba. Quería levantar la mano y decir: tiempo muerto, ¿puedo volver al camerino?", agrega el director.

Oasis: Don´t Look Back In Anger llega a los cines esta semana, y aterrizará en Disney+ a finales de año, en medio de una enorme expectación y rumores de una nueva gira prevista para el próximo año, alimentados con unos crípticos vídeos diarios en redes sociales que, según los fans de la banda, esconden pistas sobre los lugares en los que ofrecerán conciertos.

Pese a que durante años podía haber parecido lo contrario, parece que la historia de la banda todavía no ha llegado a su fin. Tras este documental, y si se confirma la gira en 2027, un nuevo capítulo inicia para Oasis. Pero... ¿traerá nueva música?

Knight, que también está detrás de la nueva película de la saga James Bond, confiesa que no puede responder sobre si Oasis podría llegar a componer una nueva canción para esta entrega, dado el secretismo que rodea a esta producción. "Es una pregunta interesante", se limita a decir con una leve sonrisa.