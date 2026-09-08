N3on, el streamer cancelado por 'jubilarse' y emitir directos hechos con IA: así se ven sus streams

El streamer angloparlante N3on ha pasado a ser el objeto de muchas críticas en redes después de compartir que, a partir de ahora, su canal emitirá directos hechos con IA, en los que los espectadores pueden decidir lo que ocurre en cada momento. Aunque en un primer momento sugirió la posibilidad de retirarse, finalmente se ha visto obligado a publicar un vídeo en el que pedía que parase el hate, y explicaba que esos streams con IA se emitirán durante las horas en las que él no esté en directo personalmente.

Sus explicaciones no han servido para detener las críticas, y creadores como xQc han cargado duramente contra él, señalando que es un paso más en el descenso de este creador, que ya ha vivido graves polémicas por recurrir a los bots para empujar su popularidad.