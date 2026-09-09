EFECTO REBOTE
Rubius responde a la parodia de Sasel, y él amenaza con denunciar: "Me puedo poner las botas"
Rubius ha respondido a la parodia viral de Sasel con otra parodia, pero al streamer no parece haberle gustado en absoluto: ha amenazado con denunciar por haber tocado un tema sensible.
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El sector streamer está ahora mismo en una guerra abierta de parodias: después de que Sasel se hiciese viral parodiando a Rubius, él le ha dado a probar de su propia medicina, y no le ha sentado nada bien. La parodia de Sasel estaba pensada como una crítica al apoyo que Rubius ha ofrecido a Rockstar y a GTA VI, pero la de Rubius tocó un tema sensible que, aunque ha generado risas en redes, tiene cierto peligro bajo el prisma legal.
Sasel se ha dado cuenta de ello y es por eso que ha señalado que podría "ponerse las botas" si utilizase este material para denunciar a Rubius. En redes, muchos lo han acusado de no saber aceptar una broma, y algunos han opinado que, si quiere hacer parodias de otros, tiene que estar dispuesto a que otros lo parodien a él. ¡Habrá que esperar para ver si este pique entre ellos termina en algo más grande!
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