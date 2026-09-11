Vetusta Morla publicará Si vuelves el 18 de septiembre, primera canción del nuevo álbum

Tras tres años de "reposo creativo", el grupo Vetusta Morla ha anunciado que el próximo viernes 18 de septiembre publicarán 'Si vuelves', el primer tema que verá la luz de su nuevo álbum, con el que buscan marcar el inicio de una nueva etapa.

El álbum ha sido elaborado desde principios de este año y con él plantean presentar temas "completamente inéditos", ha informado la banda en una nota de prensa.

"Vetusta siempre ha sido, por encima de todo, canciones.​ Y las canciones solo nacen de verdad cuando las personas ​se encuentran. Al final, terminan siendo memoria compartida. Este regreso no es solo una gira, es volver a activar ese mecanismo único donde la música sucede entre personas", han añadido.

Con esta nueva etapa llega también una gira que han titulado 'Gira de vuelta. Canciones de ida' y que juega en su título con el nombre de una de sus canciones clásicas, 'Canción de vuelta'.

La nueva gira arrancará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 2 de octubre, y le seguirán Valencia (Roig Arena, 9 de octubre), Pamplona (Navarra Arena, 24 octubre), Málaga (Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga, 31 de octubre), dos conciertos en A Coruña (Coliseum, 6 y 7 de noviembre), Sevilla (Live Sur Stadium, 14 noviembre).

Por último, el Movistar Arena de Madrid será el escenario final de la gira con tres conciertos consecutivos el 19, 20 y 21 de noviembre.

El gran salto de Vetusta Morla se produjo en 2008 con su primer álbum de estudio, 'Un día en el mundo', al que siguieron 'Mapas' (2011) y 'La deriva' (2014), así como 'Mismo sitio, distinto lugar' (2017), 'Cable a tierra' (2021) y 'Figurantes' (2024), el último por el momento.