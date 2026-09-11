Oasis ilumina Manchester con un espectáculo de drones y pone fecha a su misterioso anuncio (atento este lunes)

Oasis ha anunciado la fecha y la hora de una importante noticia que podría estar relacionada con una nueva gira mundial en 2027. A través de un espectacular despliegue de drones sobre el Etihad Stadium de Manchester, la banda británica emplazó a sus seguidores al próximo lunes 14 de septiembre, a las 17.00 horas en España peninsular.

La formación compartió posteriormente en su cuenta de X las imágenes del momento, acompañadas por The Shock of the Lightning, el sencillo que publicó en 2008. Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el contenido del anuncio, las pistas difundidas durante los últimos días apuntan a nuevas fechas en distintas ciudades del mundo. Entre los destinos que se barajan figuran Manchester, Barcelona y varias localidades de Estados Unidos.

Una de las publicaciones más enigmáticas muestra a una persona en una barbería leyendo un periódico titulado The Hindu Times, el mismo nombre de una de las canciones de Oasis. En el vídeo también aparecen referencias a 1995 y a varios temas clásicos de la banda. Además, el reloj del establecimiento señala el 11 de marzo, fecha en la que el grupo ofreció un concierto en Boston en 1995, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su posible regreso a Estados Unidos. El teaser puede verse en esta publicación de Oasis.

La campaña audiovisual también ha trasladado la acción hasta las calles adoquinadas del barrio romano del Trastevere. En esta pieza aparece una clásica Vespa roja mientras suena Go Let It Out, la canción que abre el álbum Standing on the Shoulder of Giants, publicado en el año 2000. La ambientación ha sido interpretada como una posible pista sobre una parada de la banda en Roma.

Otro de los vídeos más comentados está ambientado en París y parece sugerir el primer gran concierto de Oasis en la capital francesa desde su separación en 2009. Las imágenes muestran un cartel del festival Rock en Seine y a un hombre arrojando una ciruela frente al establecimiento que apareció en la película Amélie.

La escena alude al conflicto que precipitó la ruptura de Oasis antes de su actuación en Rock en Seine. Noel Gallagher afirmó entonces que Liam le había lanzado una fruta y había blandido una guitarra en los camerinos. Poco después anunció su salida del grupo: “Es con cierta tristeza y un gran alivio que os comunico que esta noche he dejado Oasis”. “La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero yo, sencillamente, no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, añadió.