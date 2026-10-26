Reacciones a la muerte de Komanche: "Amigo mío, me dueles, me dueles mucho"

Siempre que muere alguien conocido en redes sociales se produce un gran terremoto en la comunidad de la que formaba parte, ya pasó hace unos meses cuando desgraciadamente perdimos a Gaspi en un accidente de helicóptero en Brasil y está volviendo a pasar ahora con la trágica noticia de la muerte de Komanche. El streamer salvadoreño que vivía en la ciudad de Monterrey en México fue encontrado sin vida en su casa y el mundo de los streamers y creadores de contenido hispanohablantes se encuentra en shock.

Komanche había tenido problemas en el pasado con la depresión, el bullying en redes sociales y tenía un diagnóstico de bipolaridad. Incluso llegó a confesar públicamente que en el verano de 2023 había intentado quitarse la vida tras una profunda crisis agravada por el acoso, las llamadas "funas" y la desmedida presión digital que sufría a diario. Su testimonio, valiente y desgarrador, sirvió entonces para poner el foco en la urgencia de cuidar la salud mental en una industria que muchas veces devora a sus propios creadores a base de odio impune.

Por eso la cascada de reacciones a su muerte por parte de amigos y compañeros está siendo abrumadora. Primero fue Spreen el que dijo que "Estoy hace horas devastado sin saber qué decir. Las enfermedades mentales existen, son reales y son una mierda".

También su amigo Pol Turrents mandó un duro mensaje señalando directamente al clima tóxico de la red: "Qué fácil es romper algo en alguien cuando no tienes que escuchar cómo se rompe. O peor, cuando lo sabes y lo haces por 4 likes de mierda. Recordad siempre que las palabras pueden dejar más cicatrices que las armas".

Pero sin duda uno de los mensajes más sentidos ha sido el de Auronplay, compañero de Komanche en mil batallas y uno de los organizadores junto a él y Rubius de los históricos Squid Craft Games. En una larga carta, Auron se despedía de su amigo en Instagram abriendo su corazón por completo: "Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mí, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho".

Pero no han sido los únicos. Las redes se han llenado de mensajes dedicados a Komanche por parte de figuras como Biyin, WestCOL y muchos más compañeros de profesión que siguen procesando la partida de una de las personalidades más carismáticas, cercanas y queridas del ecosistema del entretenimiento digital.

La conmoción es total y la comunidad aguarda en las próximas horas los mensajes de otros grandes referentes con los que compartió pantalla, mientras el debate sobre el acoso en redes y el cuidado de la salud mental vuelve a sacudir con dureza a toda la industria.