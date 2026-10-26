Encuentran muerto al streamer Komanche de 30 años en su casa de Monterrey

El mundo de la creación de contenido y las redes sociales está de luto. El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente en internet como Komanche, ha fallecido a los 30 años en Monterrey (México). La trágica noticia ha sido confirmada por su representante, Byron Reyes, tras ponerse en contacto con la familia del creador, dejando en shock a millones de seguidores y a toda la comunidad hispanohablante.

El hallazgo se produjo tras una intensa movilización policial en la colonia Paseo de Cumbres, en la zona poniente de la capital de Nuevo León. Según los reportes locales quienes dieron la voz de alarma al percatarse de que la puerta de la vivienda que rentaba el streamer llevaba días abierta según explica el dirario El Horizonte. Temiendo un robo, accedieron al inmueble y hallaron al joven inconsciente, notificando de inmediato a los servicios de emergencia, que confirmaron su deceso en el lugar.

Las autoridades locales no han detectado huellas visibles de violencia ni rastros de agresión en la escena. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León mantiene abierta una investigación y se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia para determinar con precisión las causas médicas del fallecimiento.

Conocidos problemas de salud mental

A lo largo de su carrera, Komanche habló de forma transparente y abierta sobre su salud mental con su comunidad. El creador reveló en diversas ocasiones que fue diagnosticado en 2014 con trastorno bipolar y maníaco-depresivo, atravesando ingresos en hospitales psiquiátricos. En octubre de 2023, compartió un crudo testimonio en el que confesó haber sufrido un intento de suicidio en Madrid ese mismo verano, a raíz de una grave crisis personal tras sufrir el robo de su pasaporte en Ibiza y acusar el impacto del acoso y la presión de las "funas" en redes sociales. Su valentía al abordar estos episodios sirvió para visibilizar las consecuencias del odio online y la importancia de la atención psicológica en la industria digital.

Un streamer muy querido y conectado con España

Aunque su trayectoria comenzó a ganar tracción desde El Salvador y México, Komanche construyó un lazo estrechísimo con la comunidad de creadores de contenido de nuestro país. Para el público español era un rostro habitual y profundamente querido: jamás se perdía una edición de La Velada del Año de Ibai Llanos, un evento en el que siempre destacaba por su cercanía, su humor contagioso y su capacidad para conectar con el público y sus compañeros de profesión.

Su figura en el ecosistema del entretenimiento digital dio un salto gigante a nivel global cuando se convirtió en uno de los principales impulsores y organizadores de los Squid Craft Games, el ambicioso proyecto dentro de Minecraft inspirado en 'El juego del calamar'. Junto a figuras clave del streaming hispano como Auronplay y El Rubius, Komanche capitaneó una de las series de eventos más masivas e históricas de la historia de Twitch, rompiendo récords de audiencia en todo el mundo.

Durante las últimas horas, la noticia ha provocado una oleada de mensajes de condolencia en redes sociales, donde compañeros de profesión, fans y creadores de toda la escena hispanohablante han querido recordar su carisma y su impacto en la cultura del entretenimiento digital.