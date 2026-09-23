Así es Baddie, la nueva serie vertical de Flooxer: Un thriller juvenil protagonizado por Lucía de la Puerta y Rita González

Las pantallas de nuestros teléfonos móviles guardan a menudo una vida paralela que pocos conocen. Bajo esta premisa desembarca en atresplayer la nueva apuesta de Flooxer, 'Baddie', un thriller de misterio encabezado por Lucía de la Puerta y Rita González que indaga en las sombras del contenido digital y la identidad online.

El concepto que da nombre a la serie trasciende la simple traducción de “malota”: es la huella digital y el alias bajo el que se oculta Leila (Rita González), una faceta desconocida que se convierte en la pieza clave para resolver el enigma que articula toda la trama.

Un thriller pensado para ver en el móvil

'Baddie' se consolida como el primer thriller young adult en formato vertical de Flooxer, una producción de Atresmedia en colaboración con YouPlanet bajo la dirección de Marc Pujolar. Concebida específicamente para el consumo móvil, la ficción integra de forma orgánica en su narrativa herramientas del día a día como redes sociales, chats, videollamadas y piezas de contenido digital.

El punto de partida arranca tras el ingreso hospitalario de Leila a causa de un intento de suicidio. Ante la falta de respuestas, su hermana Nina (Lucía de la Puerta) decide adentrarse en la vida digital de Leila para comprender qué ha sucedido. En esa búsqueda en su intimidad es donde emerge la figura de 'Baddie', una faceta oculta que termina por derribar por completo la percepción idealizada que tenía de su hermana.

Sumergida en un contexto precario, rodeada de malas influencias y acorralada por la soledad, Leila se ve arrastrada a una espiral sin salida. La historia avanza a través de dos líneas temporales llamadas a cruzarse hasta cerrar el arco narrativo y conectar de nuevo a ambas hermanas.

Los límites de la privacidad digital

Más allá del suspense, la serie pone sobre la mesa el debate de los límites de la privacidad en la era de las redes, planteando qué ocurre cuando se traspasa la intimidad de un ser querido e invitando a la reflexión: ¿hasta qué punto tenemos derecho a saberlo todo sobre las personas que nos rodean?

Junto al dúo de protagonistas, el reparto principal de la ficción lo componen Max Navarro, Ariadna Llobet, Uri Herrera, Albert García, Albert Prat y Ana de Alva.

La producción, que dio a conocer su tráiler oficial en el FesTVal de Vitoria, está estructurada en dos entregas y se encuentra accesible tanto en España como fuera de nuestras fronteras mediante la versión internacional de atresplayer.

Flooxer, la casa de los formatos más innovadores

Flooxer, la marca de contenido joven de Atresmedia disponible en atresplayer, sigue reforzando su gran apuesta por los mejores contenidos tanto en el terreno de la ficción como en el entretenimiento, contando con el talento joven más prometedor y consolidando un catálogo repleto de formatos respaldados tanto por los usuarios del canal como por la crítica especializada.

Las dos temporadas de Gente hablando, La reina del pueblo, Más de 100 mentiras, Terror y Feria, Looser, Paquita salas, El Partido, ¡Martita!, Temporada de caza, ¡Señora!, Si lo dice mi madre o Rescue Center son algunos de los títulos que han consagrado a Flooxer como uno de los canales de contenidos para el público joven más seguidos.

Una novia por Navidad, uno de los éxitos más recientes de Flooxer, que acumula más de 20 millones de reproducciones; su segunda temporada, Una novia por vacaciones; y Baddie, el primer thriller vertical que está preparando Flooxer, son un ejemplo de un gran catálogo de entretenimiento y ficción que continúa creciendo con nuevos títulos y nuevas temporadas