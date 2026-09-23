Gero Arias confirma que no está con Marta Díaz, pero no le cierra la puerta

De todos los romances que han surgido durante este verano, es probable que el de Gero Arias y Marta Díaz sea uno de los que ha dado más que hablar. Tras los rumores de flirteo durante las grabaciones previas a la Velada, se dejaron ver juntos en sus redes en varias ocasiones, y eso llevó a la mayoría de sus seguidores a suponer que había algo entre ellos. Tras unas semanas de silencio y sin nuevas apariciones, algunos sospechaban que ya no estuviesen juntos, y ahora Gero Arias ha confirmado que es así.

Fue en un vídeo de Ari Geli donde aclaró cuál es su relación actual con Marta Díaz, después de responder a unas cuantas preguntas incómodas más. Aunque explicó que no están juntos, su forma de expresarse dio a entender que no se cerraba del todo a la posibilidad de que pudiese haber algo más serio entre ellos en el futuro. Son muchos los que esperan que Marta haga sus comentarios al respecto de este tema, pero parece que habrá que esperar un tiempo para descubrir cuáles son las probabilidades de que se den una oportunidad.