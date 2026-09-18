Miley Cyrus se sincera con Zane Lowe sobre su nuevo disco, su relación con Dolly Parton y sus próximos shows en Los Ángeles

Miley Cyrus se ha sentado con Zane Lowe en los estudios de Apple Music en Los Ángeles para mantener una de sus conversaciones más íntimas con motivo del lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Bass Persuades. La ganadora del Grammy se ha sincerado sobre el momento vital que atraviesa, abordando la importancia del descanso y la sobriedad en su rutina, su amor incondicional por Los Ángeles —ciudad a la que llegó con apenas 11 años— y los detalles de sus esperados conciertos en el Hollywood Bowl este mes de octubre, un recinto en el que agotó las entradas en cuestión de minutos. Tras comprobar la enorme demanda de entradas para estas fechas, la artista bromeó sobre cómo esta experiencia le ha servido para confirmar que no necesita embarcarse en agotadoras giras globales ni viajar lejos de casa, ya que ha quedado demostrado que son sus propios fans quienes están dispuestos a desplazarse hasta su ciudad para verla actuar.

Durante la charla, la cantante ha compartido recuerdos muy conmovedores sobre su madrina, Dolly Parton, revelando que fue la primera persona a la que le enseñó los detalles de este nuevo trabajo. Miley explicó que siempre ha tenido la costumbre de enviarle un vinilo de cada uno de sus discos a Dolly, a quien define como una figura fundamental que le enseñó a equilibrar el personaje público con la persona real. Cyrus recordó cómo Parton la convenció para actuar en los Grammy en un momento en el que necesitaba recuperar fuerzas, aconsejándole que se peinara con volumen, se pusiera un vestido espectacular y se apoyara en esa fuerza escénica que comparte con Hannah Montana. Asimismo, rememoró entre risas y emoción el consejo profesional que le dio su madrina tras verla llorar en una actuación: recordarle que la música es una vía de evasión y que debe mantener la entereza en el escenario para dejar que sea el público quien libere sus emociones.

En el plano personal, la intérprete enfatizó la necesidad de priorizar su salud mental y mantener límites claros en la industria. Cyrus se sintió especialmente identificada con unas recientes declaraciones de Charli XCX sobre la dificultad de recuperarse físicamente en medio de las giras masivas, asegurando que para ella el descanso y la sobriedad son piezas inseparables para sostener su carrera. Miley detalló la reconfortante rutina diaria que mantiene en su hogar cuidando de sus animales, desde su conejito y sus pájaros rescatados hasta su tortuga Teru, de 20 años, un ritual matutino que le permite mantener los pies en la tierra antes de subirse a cualquier escenario.

Sobre la creación de Bass Persuades, Miley repasó varias anécdotas del proceso de grabación, incluyendo su trabajo junto al productor Max Martin. La artista reveló que el tema "Aftermath" nació originalmente como una balada triste inspirada en el hundimiento de un submarino y con una vibra cercana a Thom Yorke, hasta que Martin le propuso acelerar el ritmo para transformarlo por completo. En cuanto a "Let’s Get Married", inspirada en su compromiso con el músico Maxx Morando, Cyrus explicó que combina el pop soñador y etéreo de bandas como Beach House o Cocteau Twins con la capacidad de conectar con el gran público que caracterizó a hits como "Flowers" o "Wrecking Ball". Para el tema principal del disco, la inspiración llegó escuchando a Pink Floyd y tras una charla con Wayne Coyne, de The Flaming Lips, sobre la necesidad de conectar a los jóvenes a través del baile y la comunidad, culminando en un rodaje nocturno monumental que la propia Miley comparó con las grandes producciones de su época en Hannah Montana.

Finalmente, la cantante celebró haber conmemorado el 20.º aniversario de Hannah Montana como un proyecto propio ideado para agradecer a sus seguidores todo el camino recorrido, asegurando que el equilibrio, la estabilidad y la felicidad que disfruta hoy en día son el fruto de todas las etapas de su carrera.