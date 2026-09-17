AuronPlay y Sara Ismael se enfrentan por las distintas versiones de su ruptura

Hace ya cerca de tres meses que AuronPlay y Sara Ismael terminaron su relación de pareja, pero su separación ha vuelto ha ser uno de los temas de conversación más comentados de las redes después de que ella haya compartido un vídeo en el que rompía su silencio sobre lo que vivió durante la ruptura. Entre los asuntos que ha señalado, están que no cometió ninguna infidelidad, que le dio a Auron las explicaciones que creyó pertinentes y que él no respetó su petición de tener contacto cero.

Auron, por su parte, se ha servido de su stream para responder uno por uno a los temas que Sara Ismael comentaba en su vídeo. Ha explicado que ambos renunciaron a proyectos vitales por la relación, y que si decidió romper el contacto cero fue porque, para él, la ruptura fue muy repentina y no entendió las razones de que ella quisiese marcharse de su lado.

En una última respuesta escrita, Sara Ismael ha aclarado que jamás forzó a Auron a renunciar a ninguno de sus proyectos, como sí tuvo que hacer ella con sus oposiciones a bombera o su trayectoria en el fútbol. Tras todas estas declaraciones, queda claro que el asunto está lejos de resolverse, y que es probable que los seguidores de ambos sigan debatiendo al respecto de lo que realmente pasó durante mucho tiempo más.