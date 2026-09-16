Visitamos Macondo Park y el espectacular Estadio Shakira en Madrid

Macondo Park de Shakira | GTres

A poco más de 48 de su apertura, Shakira ya ha visitado y ha ensayado ya en Macondo Park, la ciudad que ha creado al sur de Madrid para que acoja la histórica residencia que pondrá fin a su tour Las Mujeres Ya No Lloran.

Nosotros ya hemos podido visitar también el recinto dos días antes de que empiece el primer concierto en una visita guiada a la que hemos acudido numerosos medios de comunicación. Un espacio de 220.000 metros cuadrados dentro del recinto Uberdrola Music (donde el Mad Cool ha celebrado sus últimas cuatro ediciones) con un gigantesco escenario en el centro con su front stage, zona de pista, gradas y zona vip rodeado por siete pabellones llenos de artesanías, literatura, moda, gastronomía, arte, música y mucha Shakira.

Inspirado en el realismo mágico de Gabriel García Márquez la estrella colombiana de la mano de Live Nation ha creado en Madrid un lugar único entorno a una sola artista que va a transformar por completo la experiencia de ir a un concierto en algo mucho más grande. "Lo importante es que esto se ha hecho desde el amor", resumió Pino Sagliocco a los medios antes de añadir "Estamos ante uno de los acontecimientos de la música nunca hechos en España, que está muy bien para que sea un referente a nivel internacional".

1. El gigantesco escenario de Shakira y una zona VIP con vistas privilegiadas

El corazón de Macondo Park es, lógicamente, el escenario. Un estadio efímero construido para recibir alrededor de 55.000 personas en cada uno de los 12 conciertos de esta residencia y que convierte el centro del recinto en una enorme explanada ocupada por la pista, el front stage y las gradas.

La sensación cuando uno se acerca es de estar ante una estructura de dimensiones muy superiores a las de concierto convencional. El escenario ocupa una posición central y delante de él se extiende una enorme zona de pista, mientras las gradas rodean parte del espacio para poder acoger a decenas de miles de personas. En total, serán más de 600.000 espectadores los que pasen por aquí durante las doce fechas de Madrid.

Y alrededor del estadio está precisamente la gran diferencia de Macondo Park. Una Plaza Central conecta el escenario con el resto de los pabellones y hace que el público no tenga la sensación de entrar en un recinto, esperar al concierto y marcharse. Aquí todo ocurre alrededor.

También la zona VIP está integrada dentro de esa idea. Hay diferentes espacios de hospitality diseñados para vivir el concierto desde una posición privilegiada y con servicios propios de una experiencia premium, con zonas reservadas, gastronomía, barras y espacios donde poder estar antes del concierto y durante la jornada.

Uno de los puntos más llamativos es la diferencia de perspectiva. Mientras la pista coloca al público prácticamente dentro del espectáculo, las zonas de hospitality permiten contemplarlo desde otra altura y con una visión mucho más amplia de todo.

2. Macondito, el pequeño universo de los hijos de Shakira

Entre tanta estructura gigantesca hay también espacio para los más pequeños. Macondito es el pabellón infantil de Macondo Park y uno de los espacios que más claramente demuestra que la intención es que la experiencia no se limite a los seguidores adultos de Shakira.

El proyecto ha contado además con la participación de Milan y Sasha, los hijos de la cantante, a la hora de pensar cómo debía ser este lugar. El resultado es un espacio pensado para que los niños jueguen, experimenten y puedan tener su propia experiencia dentro de esta ciudad.

Macondito utiliza muchos de los elementos que definen el imaginario de Macondo, pero llevados a un terreno mucho más lúdico. Hay actividades creativas, juegos y diferentes propuestas pensadas para que los más pequeños puedan entretenerse mientras sus familias recorren el resto del recinto.

Y hay algo importante: no parece una guardería metida dentro de un concierto. Forma parte del relato general de Macondo Park. Todo mantiene ese aspecto de pequeño mundo independiente, con una estética y una personalidad propias.

3. La librería de Shakira: los libros que han inspirado a la artista

Otro de los espacios que más sorprende durante el recorrido es el pabellón de literatura, que recrea la librería que la propia Shakira tiene en su casa y que en Macondo Park se convierte en un espacio abierto a todo el público. Un lugar mucho más íntimo que el gigantesco escenario que acabamos de dejar atrás y que conecta directamente con una de las grandes inspiraciones de todo el recinto: la literatura de Gabriel García Márquez.

El proyecto ha sido desarrollado junto a Penguin Random House, que se ha encargado de dar contenido a este espacio con una selección de libros vinculados a los intereses y lecturas de Shakira. Allí nos encontramos con títulos tan diferentes como Cien años de soledad, La casa de los espíritus, Delirio, Mujeres que corren con los lobos, Mafalda, Matilda o Culpa mía. Una mezcla que permite descubrir referencias literarias muy distintas y que dice bastante de la variedad de influencias que rodean a la artista.

Pero la librería no está pensada únicamente para mirar estanterías. El espacio cuenta también con una cafetería y será escenario de encuentros con escritoras, conversaciones y actividades que forman parte de la programación de Es Latina.

4. La gastronomía también es parte central de la experiencia

Si hay una ciudad tiene que haber comida y en Macondo Park la gastronomía ocupa uno de los espacios principales. El pabellón dedicado a la comida es uno de los más grandes y está pensado como un gran punto de encuentro en torno a sabores latinos, colombianos y propuestas de fusión.

La oferta no se limita a un único concepto. Hay diferentes puestos y propuestas que permiten comer y beber a lo largo de la jornada y que convierten la Plaza Central en algo parecido a una gran zona de festival.

La gastronomía latinoamericana tiene un peso evidente, con platos y productos reconocibles y una mirada que mezcla diferentes influencias. Arepas, tequeños y otras especialidades aparecen junto a propuestas más contemporáneas que buscan precisamente esa mezcla entre diferentes culturas.

Todo está planteado para que el público pueda comer antes del concierto, entre una actividad y otra o simplemente sentarse un rato en la plaza. Es la clásica zona de alimentación y food trucks de un festival pero llevada a otro nivel

5. El pabellón de fans convierte los videoclips de Shakira en escenarios reales

Hay un lugar que probablemente va a concentrar buena parte de las fotografías y vídeos que se publiquen durante estas semanas. Es el pabellón de fans, donde algunos de los mundos visuales más reconocibles de la carrera de Shakira salen de la pantalla y se convierten en espacios físicos.

La clave está en que no hablamos simplemente de fotografías o elementos decorativos. Son recreaciones de escenarios de cuatro videoclips, no nos han desvelado cuales, diseñadas para que los propios seguidores puedan entrar dentro de ellos, hacerse fotografías y grabar sus vídeos.

6. La Sala by Occident, el otro escenario de Macondo Park

La parte más importante de todas es que el concierto de Shakira no es lo único que va a sonar en Macondo Park. Dentro del recinto hay un segundo escenario, La Sala by Occident, pensado para que haya música en directo antes y después de las actuaciones principales.

Esto hace que la experiencia se parezca todavía más a la de un festival. Mientras el gran escenario está preparado para Shakira, La Sala funciona con una programación propia y reúne a artistas de diferentes estilos y generaciones.

Por allí pasarán nombres como Amaia, Guitarricadelafuente, Lía Kali o Nathy Peluso, además de otros artistas que forman parte de la programación de estas semanas. Son conciertos que permiten que el público llegue mucho antes de que empiece el espectáculo principal y que transforman la experiencia casi en un festival.

Y cuando termina el concierto principal, la noche tampoco se acaba necesariamente ahí. Macondo Park mantiene actividad musical y de entretenimiento para prolongar la experiencia dentro del recinto hasta la 01:00 escalonando así la salida de los asistentes.

7. Un taller de moda para entrar en el proceso creativo

La moda tiene su propio espacio en Macondo Park. El Taller está pensado para mostrar el proceso creativo que hay detrás de la imagen de una estrella como Shakira y para convertir el diseño y el estilismo en otra parte de la experiencia.

Porque los looks de una artista que lleva décadas sobre los escenarios también cuentan una historia. Cambian con cada etapa, cada disco, cada gira y cada transformación de su carrera.

En este espacio la atención se pone precisamente en ese proceso. Diseñadores, tendencias, estilismo y diferentes propuestas vinculadas a la moda forman parte de un recorrido que permite entender cómo se construye una imagen sobre un escenario.

El Taller introduce además una dimensión más creativa y participativa, alejándose del formato de exposición tradicional. Aquí la moda no está solamente para ser contemplada, sino para entender cómo se crea y cómo puede convertirse en parte fundamental de un espectáculo.

Es también otra manera de ampliar la figura de Shakira más allá de la música. El escenario, la canción, el videoclip y ahora también el diseño forman parte de una misma construcción.

8. El Museo de Shakira, tres décadas de carrera dentro de un pabellón

Y después está el Museo de Shakira. Un espacio pensado para recorrer la historia de la artista a través de objetos, vestuario y elementos de diferentes momentos de su carrera que la artista ha escogido y cedido personalmente.

Aquí es donde el visitante se encuentra de frente no solo con la Shakira de Las Mujeres Ya No Lloran, sino con la artista que lleva más de tres décadas construyendo una carrera internacional.

La exposición reúne vestuario original, accesorios utilizados en diferentes giras y otros objetos vinculados a su trayectoria. Son piezas que permiten observar cómo ha ido cambiando su imagen, su música y su puesta en escena con el paso de los años.

Y es precisamente eso lo que hace diferente a Macondo Park. El gran escenario sigue siendo el motivo por el que 55.000 personas disfrutarán cada noche, pero alrededor de él hay una ciudad entera que abrirá sus puertas a las 12:00 y que hará que todo empiece mucho antes de que Shakira despliegue su arte sobre el escenario.