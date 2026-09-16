Después de consagrarse en Mallorca Rels B nos regala Fill de la mar, el disco perfecto para despedir el verano

Como todos, Rels B ha vivido un verano lleno de revelaciones. En su caso, se ha acercado por primera vez a la bossa nova y a los sonidos del mundo brasileiro desde el inevitable corazón mediterráneo y mallorquín con el que ha conquistado el mundo y se ha convertido en el artista español más escuchado a nivel internacional.

Además, lo ha interpretado a través de un background lo-fi que nos lleva tanto a sus primeros temas como a éxitos globales como lo que hay x ahi o como dormiste?. El resultado se llama Fill de la mar (hijo del mar en mallorquín) y es un disco irresistible con la que brindar por el final del verano y por un nuevo horizonte donde se pone el sol.

Fill de la mar es un arrebato luminoso y sentimental que entronca con los grandes cantores al amor y a la vida de las últimas décadas, como Luis Miguel o Julio Iglesias, siempre a su manera, fruto del mismo viaje que ha vivido la música española en la última década. Una vez tienes el talento y el sentimiento, la necesidad de explorar y de firmar trabajos con un color musical concreto es una forma misma de expresión. Ya lo fueron los dos trabajos de ‘afroLOVA’, y ahora también lo es este ‘fill de la mar’.

Este trabajo, Fill de la mar ve la luz después de uno de los días más importantes de la carrera de Rels B, en el que se consagró en su casa, ante su gente, ante toda la isla, antes de asistir a la ceremonia en el que le reconocían como Hijo Predilecto de Mallorca.

Canciones como Gaviotas de cristal, Bonita isleña, Como olvidar? o la impresionante Un poema del mar, con la que se abre el trabajo, son solo parte de la docena de canciones que -nunca olvidemos que hablamos de canciones- que Rels B nos trae a la sobremesa del verano, cuando los atardeceres son largos todavía y todavía queda mucho que vivir, aunque a veces no lo parezca.

Una vez terminada la gira más importante de su carrera, que le ha llevado a firmar un sold out tras otro en los venues más importantes del mundo de habla hispana -Estadio Metropolitano, Estadi de Son Moix, Movistar Arena de Madrid, Santiago y Buenos Aires,… entre muchos otros- Rels B demuestra que su madurez creativa y su talento siguen manteniéndose en su punto álgido.