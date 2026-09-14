Aitana hace cuatro sold outs en el Movistar Arena con su Cuarto Azul

Aitana ha vuelto a demostrar su conexión con el público en el primero de sus cuatro conciertos con todo vendido en Madrid. Con el telón todavía bajado, el cuerpo de baile tomó posiciones sobre el escenario hasta dar comienzo a un espectáculo en el que la artista apareció en su particular 'Cuarto Azul'. Desde la primera planta de la habitación, la cantante arrancó su actuación ante un Movistar Arena completamente entregado —el primero de los cuatro sold outs consecutivos que logrará en la capital—, para después bajar al escenario y continuar cantando y bailando junto a sus bailarines. Sus conocidas coreografías y sus canciones hicieron que miles de fans cantasen con ella al unísono durante toda la noche.

Mientras la joven hacía vibrar el recinto, sus padres, Cosme y Belén, vivieron este primer show desde las gradas, donde atendieron con cariño a amigos y seguidores de su hija. Cosme protagonizó varios momentos de complicidad al reencontrarse con conocidos, mientras que Belén conversó con varias fans de la artista y no dudó en posar junto a ellas para hacerse fotografías.

Desde muchas horas antes del concierto, los seguidores de Aitana ya se dejaban ver a las puertas del Movistar Arena. Cartulinas, fotografías y mensajes dedicados a la cantante acompañaron las largas colas formadas por sus fans, dispuestos a disfrutar de la primera de las cuatro noches históricas que la artista tiene previstas en la capital los días 11, 12, 14 y 15 de septiembre. Un póker de fechas que logró el cartel de "entradas agotadas" hace meses, confirmando una vez más el fenómeno desbordante que rodea a la artista.

La superestrella ha llegado a la capital tras hacer historia en Barcelona con cuatro fechas también agotadas en el Palau Sant Jordi. Ahora arranca este hito de cuatro conciertos seguidos en el Movistar Arena con el 100% de las entradas vendidas desde hace meses. Esta nueva etapa de Cuarto Azul World Tour confirma el enorme éxito de la gira, con las 25 fechas españolas completamente agotadas.

Durante esta primera noche madrileña, la cantante ofreció un espectáculo lleno de energía y emoción, adentrándose junto a sus fans en el universo de Cuarto Azul. Además, contó con la aparición de Jay Wheeler para interpretar juntos "Duele un montón despedirse de ti". Tras completar estas cuatro fechas con todo vendido en Madrid, la gira continuará por Bilbao antes de dar el salto internacional por Latinoamérica, Estados Unidos y distintas ciudades europeas.