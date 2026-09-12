Lady Gaga se convierte en madre a los 40 años: la cantante da la bienvenida a su primer hijo junto a Michael Polansky

Lady Gaga ha comenzado una nueva etapa en su vida convirtiéndose en madre por primera vez a los 40 años junto a su prometido, el empresario Michael Polansky.

La llegada del bebé ha sido adelantada por Page Six y confirmada posteriormente por People, que ha citado a una fuente cercana a la pareja.

La artista y Polansky han sido vistos recientemente en el norte de California junto al recién nacido, aunque por el momento, la pareja ha optado por mantener en la más estricta intimidad los detalles sobre su hijo: no han trascendido ni su nombre, ni su sexo, ni la fecha exacta de su nacimiento.

La maternidad supone para Lady Gaga cumplir uno de los grandes deseos que había expresado públicamente durante los últimos años.

En cuanto al padre del bebé, Michael Polansky, es un empresario con quien Gaga mantiene una discreta relación desde hace años.

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky en el Festival de Venecia | Getty

Su romance se hizo público a comienzos de 2020 y, desde entonces, Polansky se ha convertido en uno de los principales apoyos de la cantante, tanto en el terreno personal como en el profesional. La pareja dio un paso más en su relación en 2024, cuando se comprometieron.

Ahora, después de una etapa especialmente intensa en su carrera —marcada por el lanzamiento de Mayhem y su gira—, Gaga afronta uno de los cambios más importantes de su vida lejos de los escenarios.