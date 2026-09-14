La gira de Arde Bogotá para presentar su nuevo disco que termina con la polémica de la reventa de entradas

Vivimos una época en la música en la que hay numerosos debates en torno a la mercantilización de la cultura, los precios de las entradas, la reventa, la saturación de los macrofestivales y demás. En medio de toda esa conversación, hay grupos que, desde una posición de privilegio, eligen seguir un camino diferente y diseñar acciones maravillosas alrededor de su música.Todo lo que está rodeando el lanzamiento de su nuevo álbum, que llegará el 2 de octubre, está siendo para enmarcar. Primero lanzaron el single "Instrucciones"; después, sorprendieron al público con los conciertos inesperados de Bigger Splash en festivales como Mad Cool, Bilbao BBK Live y Cruïlla, seguidos de su aparición sorpresa como cabezas de cartel en el festival Leturalma de Rozalén.

Más tarde, sacaron el tema homónimo El Club de la Gente Sola con una campaña en Instagram que arrasó, y ahora coronan la jugada con una gira de presentación que es de quitarse el sombrero.Bajo el nombre en clave de ABT-002: Puntos de Ebullición Presenciales, la banda se ha aliado con Vibra Mahou para crear los Hervideros.

El concepto se basa en la estética Boiler Room, donde el público rodea por completo a los músicos, situados en el centro de la pista de salas de aforo muy reducido. Pero lo verdaderamente genial de estos conciertos está relacionado con las entradas: para luchar contra la especulación digital y las colas virtuales, la única forma de conseguirlas será haciendo fila en la taquilla de la propia sala el miércoles 23 de septiembre.

Además, la experiencia esconde un último giro de tuerca: las entradas físicas incluirán un código con el que los asistentes podrán entrar al sorteo de una experiencia inédita, la de vivir el show compartiendo el mismísimo escenario con la banda. Además anuncian que estos son sólo los conciertos de presentación del disco y que en 2027 harán una gira mucho más grande y extensa para que todos sus fans tengan la oportunidad de verles.

Una vuelta a las raíces que demuestra que el rock actual también puede rebelarse contra el algoritmo.