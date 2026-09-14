Plex se retira de la carrera contra AlphaSniper: ¿quién correrá con él?

La carrera entre Plex y Alpha Sniper lleva varios meses dando de qué hablar, y son muchos los que ya estaban poniendo en duda que el evento realmente fuese a hacerse realidad. Desde el primer momento, Plex mostró sus dudas con respecto al desarrollo de la prueba, y ahora se ha conocido que, finalmente, no participará en ninguna competición con Alpha Sniper.

La noticia la ha dado el propio Alpha, y se ha encargado de negar que por culpa de esto haya quedado ningún tipo de resquemor entre ellos. Eso sí, ahora el youtuber está en plena búsqueda de un nuevo contricante que se anime a darle vida a este interesante formato, que ha llamado la atención de miles de personas en redes.