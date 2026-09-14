Entrevista a Domelipa: "Mi mamá siempre me ha dicho que me la tengo que creer, porque no me la creo todavía"

No todos los días se tiene la suerte de entrevistar a una de las veinte personas más seguidas del mundo en TikTok. Con motivo de su visita a España para acudir a los Premios Juventud 2026 en Marbella, la creadora de contenido y cantante mexicana Domelipa hizo una parada en Madrid y se pasó por el plató de nuestra redacción.

Con más de 75 millones de seguidores en TikTok y 22 millones en Instagram, la influencer se sitúa, en el momento de publicar esta entrevista, en el n.º 12 del ranking global de TikTok y en el n.º 2 en México, solo por detrás de Kimberly Loaiza y por delante de Kenia Os, a quien también tuvimos el placer de entrevistar recientemente.

Además de su consolidada faceta en redes sociales, Domelipa lleva ya tres años desarrollando su carrera musical con lanzamientos como Ese vato —junto a Ozuna— o su propuesta más reciente, Una señal, una fusión de bolero y pop contemporáneo junto al cantautor Bolela. En su visita, la artista originaria de Monterrey nos desveló los detalles de su primer álbum de estudio, sus influencias musicales y las colaboraciones que sueña con concretar.

Asimismo, repasamos sus inicios en la plataforma Musical.ly, su visión personal sobre el impacto de gestionar audiencias de decenas de millones de seguidores y la estrecha amistad que mantiene con Kimberly Loaiza, entre otros temas.

Recientemente has sacado una canción junto al cantautor Bolela, un tema que fusiona el bolero con elementos de pop contemporáneo. ¿Cómo surgió este bolero?

Domelipa: Sí, pues la verdad esta canción surgió porque fui al estudio con unos amigos venezolanos que me cayeron superbién. Nunca había trabajado con ellos, pero realmente me encantó. Ahí no estaba contemplado Bolela aún, pero mi equipo le mandó la canción. Siento que realmente fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, poner a Bolela en la canción, porque le dio su toque. Agregó letra, hizo que los dos cantáramos al mismo tiempo... no sé, hizo algo que realmente es increíble.

El bolero es algo que ni siquiera sabía yo que podía llegar a hacer, como que no me imaginaba haciendo ese tipo de género, y me encantó. También me encantó porque siento que no me caso con nada: me encanta hacer de todo tipo de música y de todos los géneros, y yo feliz de experimentar por todos lados.

¿Es más difícil dejar o cortar una relación cuando ya no funciona, está muerta o duele demasiado?

Domelipa: Sí, de hecho dice «soltar me mata de miedo», y al final de la canción dice «me tendrás tú que dejar porque en verdad yo no puedo». Por más señales que te lleguen o por más que te la estés pasando mal en esa relación, a veces es demasiado difícil irse de ahí porque ya dependes demasiado emocionalmente de esa persona. Entonces eso quise dar a entender con «tienes que dejarme tú porque yo no puedo irme de aquí».

En 2024 lanzaste Ese vato con Ozuna. ¿Cómo surgió la que es, hasta el momento, tu canción más pegada?

Domelipa: Pues la canción con Ozuna la hice con Ovi, que es un productor increíble al que admiro demasiado desde que soy chiquita. Hacer una canción con Ovi fue lo mejor que me pudo haber pasado; de hecho, tengo muchísimas canciones con él que aún no han salido y que espero que algún día salgan.

Sony se la mandó a Ozuna, a quien conocí creo que dos meses antes de hacer la canción. Nos conocimos porque invitaron a varios influencers a grabar con él, nos llevamos superbién y siento que había como una conexión en ese momento. Se la mandaron, le gustó la canción, grabamos el video musical, grabamos todo y nos llevamos superbién.

2026 está siendo el año de la era musical de Domelipa. ¿Qué planes hay para nueva música? ¿Habrá un disco finalmente?

Domelipa: Pues llevo ya casi tres años sacando música y siento que ya estoy en ese momento en el que debo de sacar algo más. Estamos planeando sacar un álbum muy pronto. Espero que les guste mucho y que se sientan identificados con todas estas canciones. Como es mi primer álbum, quise hacerlo el más personal, el álbum con el que la gente se sienta más cerca de mí. Y pues eso, espero que a la gente le guste mucho y lo acepte.

¿Cuáles han sido tus principales influencias a la hora de ser cantante o de crear canciones?

Domelipa: A mí me inspira todo, me inspiran todas las mujeres que hacen música. En México, Danna Paola; en España, Aitana, Ana Mena, Lola Índigo; en Argentina, Tini, María Becerra... Siento que en todos lados hay esa mujer que me inspira. También los hombres me inspiran demasiado: mis amigos de 3 AM, realmente todo y todos me inspiran. Son personas a las que admiro demasiado desde que soy chiquita, o si los conocí después, también los admiro mucho. Soy superfan de todos.

¿Qué artistas españoles te gustan especialmente y con cuáles te gustaría colaborar si pudieras?

Domelipa: Con Manuel Carrasco me encantaría. Me acuerdo de que fui a un concierto de él en Guadalajara hace años y me encantó. Con Rels B también. ¿Con quién más me encantaría? Con Aitana me encantaría una canción, y también con Abraham Mateo.

¿En qué momento dejaste o estás dejando de sentir que eras una influencer haciendo música y estás empezando a sentir que eres una artista?

Domelipa: Yo siento que soy las dos cosas todo el tiempo, no puedo dejar una cosa por ser la otra. Entonces soy feliz haciendo las dos cosas. Que la gente me siga viendo como creadora de contenido y a veces como artista realmente nunca me va a molestar, aunque yo haga música. Yo soy feliz.

¿Cómo fueron tus comienzos en redes, en Musical.ly?

Domelipa: Pues fueron muy locos porque al principio no había cosas nuevas, entonces todos hacíamos el mismo tipo de video: en 2x, grabado con transiciones, cambiándonos de ropa... Era demasiada la igualdad en todo tipo de contenido, no había diferencia con los creadores como hoy en día.

Una de tus señas de identidad era el baile...

Domelipa: Sí, muy claramente. Antes bailaba mucho, era muy bailarina, pero creo que con el tiempo no es que haya aprendido a dejarlo a un lado, sino que sobrepienso mucho las cosas al momento de subir algo. Subirme bailando hoy en día es algo que pienso dos veces antes de hacerlo.

¿Pensaste alguna vez que llegarías a cifras como los 70 o 75 millones de seguidores y a ser una de las personas más seguidas del mundo en TikTok?

Domelipa: Mi mamá siempre me ha dicho que me la tengo que creer, porque no me la creo todavía, sigo pensando que no es la gran cosa. Pero ya es momento de empezármela a creer. Tengo a esas 70 millones de personas viéndome; en Instagram también hay muchísima gente esperando a que suba una historia, a saber de mí... Mis fans todo el tiempo están viendo qué hago, qué no hago o qué me faltó subir. Siento que es demasiado loco.

Si pudieras cambiar esos 70 millones de seguidores por algo, ¿qué sería?

Domelipa: No lo haría nunca. He trabajado demasiado para tenerlos, así que no lo haría nunca.

Hay otras mexicanas en lo alto, como Kimberly Loaiza, con la que has tenido algunas colaboraciones. ¿Cómo surgieron esas colaboraciones y esos videos que grabaste con ella?

Domelipa: Pues realmente me llevo superbién con Kimberly, con Juan de Dios y con su familia, con su hermana... o sea, increíble. Grabamos porque yo estaba en la ciudad donde ella vive, y dije: «Nunca he grabado con ella, me encantaría grabar con ella». Ella es la número uno de México y yo la número dos, así que siento que nunca debe haber esa rivalidad entre nosotras. Quise grabar con ella y a la gente le encantó la colaboración, y a mí también.

Las redes siempre han tenido un punto irreal en el que la mayoría de la gente muestra solo el lado bueno, pero tú has sido muy verdadera y no has dudado en hablar de la realidad de la fama, del desgaste de las redes, de la salud mental o de los problemas cuando los has tenido.

Domelipa: Sí, pues es que desde que empecé a hacer videos siempre me mostré demasiado real. Por ejemplo, con este álbum, es el más real que he hecho en mi vida y creo que son canciones que tenían que estar en mi primer disco por eso mismo. Ahí le estoy demostrando a la gente que detrás de la pantalla hay una persona igual a la que me ve: me siento mal, la paso mal, hay días en los que no quiero existir... paso por los mismos problemas que pasa la gente que no se dedica a esto, ¿sabes?

Volviendo a ese disco que va a salir pronto: ¿cómo ha sido el proceso de creación de las canciones y cuánto te has involucrado?

Domelipa: En todo me he involucrado. De hecho, todavía no decido cómo va a ser la portada porque me sigo peleando por la letra, por si quiero que sea en cursiva o qué tipo de tipografía tiene que tener. Estoy demasiado metida en todo: en la composición, en la producción, en qué canciones sí y qué canciones no... En todo estoy tomando decisiones porque es mi primer bebé, mi primer álbum.

¿El salto a los escenarios se plantea?

Domelipa: Yo creo que en algún momento va a llegar a pasar. Por el momento todavía no lo estoy tomando en cuenta, espero ver cómo recibe la gente el álbum. Si les gusta mucho, pues capaz sí puede llegar a pasar, pero me voy a seguir preparando para que el día que pase a la gente le guste mucho y no decepcione a nadie.