Oasis actuará en Barcelona en 2027 dentro de su gira mundial

Desde que Oasis confirmó su esperada reunión el 27 de agosto de 2024, los fans españoles contaban los días para saber si la gira incluiría paradas en nuestro país. La incertidumbre ha llegado a su fin: la legendaria banda británica ofrecerá dos conciertos consecutivos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona los días viernes 10 y sábado 11 de julio de 2027.

Estas fechas forman parte de «Oasis Live ’27», una multitudinaria gira de 38 conciertos que recorrerá el Reino Unido, la Europa continental, Irlanda y Estados Unidos. El anuncio pone fin a meses de especulaciones sobre la continuidad del proyecto tras el abrumador éxito de su regreso en 2025. En esta ocasión, el tour abarcará ciudades y recintos que quedaron fuera del primer itinerario, contando además con Richard Ashcroft como invitado especial en la totalidad de las fechas, reforzando así el vínculo histórico con la época dorada del rock británico de los noventa.

La gira arrancará el 21 de mayo en el Celtic Park de Glasgow —donde ofrecerán cinco noches— y continuará en junio con una residencia de 11 shows en el Etihad Stadium de Mánchester. Tras su paso por el Reino Unido, la banda desembarcará en el continente para actuar en grandes estadios de Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París y Roma, antes de cruzar el Atlántico para ofrecer fechas en Boston y Las Vegas. El tramo final los traerá de vuelta a Europa con dos noches en el emblemático Castillo de Slane (Irlanda) y un cierre por todo lo alto con cuatro conciertos en Knebworth durante el mes de septiembre, rindiendo homenaje a uno de los escenarios más icónicos de su historia.

Fieles a su estilo, los hermanos Gallagher anunciaron el tour con una contundente declaración: "Tras un periodo de reflexión, "la fuerza cultural pop más perjudicial de la historia reciente de Gran Bretaña" se ha declarado apta para el servici", añadiendo que su meta vuelve a ser "elevar el ánimo del pueblo".

Para conseguir entradas, el sistema requerirá registro previo obligatorio, el cual estará abierto hasta el 17 de septiembre a las 16:00 BST. Los fans seleccionados recibirán un código único e intransferible para acceder a un turno de compra asignado, ya que no habrá venta general ni preventas públicas independientes fuera de este proceso.

[[h2:Fechas de la gira Oasis Live ‘27]]

Mayo de 2027

21 de mayo – Glasgow, Celtic Park

23 de mayo – Glasgow, Celtic Park

25 de mayo – Glasgow, Celtic Park

28 de mayo – Glasgow, Celtic Park

29 de mayo – Glasgow, Celtic Park

Junio de 2027

4 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

6 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

8 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

11 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

12 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

15 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

18 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

19 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

22 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

25 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

26 de junio – Mánchester, Etihad Stadium

Julio de 2027

2 de julio – Múnich, Allianz Arena

3 de julio – Múnich, Allianz Arena

10 de julio – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

11 de julio – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

16 de julio – Ámsterdam, Johan Cruijff ArenA

17 de julio – Ámsterdam, Johan Cruijff ArenA

23 de julio – París, Stade de France

24 de julio – París, Stade de France

29 de julio – Roma, Stadio Olimpico

30 de julio – Roma, Stadio Olimpico

Agosto de 2027

10 de agosto – Boston, Gillette Stadium

13 de agosto – Boston, Gillette Stadium

14 de agosto – Boston, Gillette Stadium

20 de agosto – Las Vegas, Allegiant Stadium

21 de agosto – Las Vegas, Allegiant Stadium

24 de agosto – Las Vegas, Allegiant Stadium

Septiembre de 2027

4 de septiembre – Castillo de Slane, Irlanda

5 de septiembre – Castillo de Slane, Irlanda

11 de septiembre – Knebworth, Reino Unido

12 de septiembre – Knebworth, Reino Unido

18 de septiembre – Knebworth, Reino Unido

19 de septiembre – Knebworth, Reino Unido