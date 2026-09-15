Polémica entre Macklemore y Ed Sheeran: Los comentarios de Free Palestine expulsan al rapero del tour

Las opiniones políticas son para todos los gustos y muchos opinan que la música debería estar separada de todo eso. Sin embargo, la realidad es que todo es política y hay cosas que no se pueden desvincular. No estamos hablando de votar a derechas o a izquierdas, de subir o bajar impuestos ni de nada parecido; estamos hablando de cosas tan básicas como estar en contra de la guerra y del genocidio que está ocurriendo en Palestina a manos de Israel.

La superestrella británica Ed Sheeran no se posiciona nunca en temas políticos y tampoco está obligado a hacerlo. Pero cuando la realidad te golpea de frente y te obliga a tomar partido, no puedes fallar de manera tan estrepitosa como acaba de hacerlo con Macklemore, el que hasta ahora era el telonero de su última gira.

Macklemore manifestó este lunes 14 de septiembre que lo han retirado de la gira de Ed Sheeran por los comentarios propalestinos que el rapero, ganador del Grammy, hizo a principios de este mes sobre el escenario del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Macklemore indicó en Instagram que varios recintos de Estados Unidos comunicaron al promotor que le prohibirían actuar como telonero de Sheeran en la gira Loop.

Como resultado, escribió, el equipo de Sheeran decidió sacarlo del cartel. Y todo ello a pesar de que el rapero —conocido sobre todo por su éxito Thrift Shop y por Same Love, todo un himno a favor del matrimonio igualitario— lleva años expresándose en términos similares sobre la difícil situación de los palestinos, por lo que el británico sabía perfectamente a quién se llevaba de gira.

“Entonces, ¿por qué es un problema ahora? Porque estoy compartiendo escenario con uno de los artistas más grandes del mundo, en algunos de los estadios más grandes de Estados Unidos”, escribió Macklemore. “Con cierto nivel de exposición, Free Palestine se convierte en un riesgo demasiado grande”.

En su post Macklemore intentó exculpar a Ed, hablar de su amistad y respeto y amor que se tienen y de las difíciles conversaciones que han tenido por este tema.

"El tipo de conversaciones enraizadas en amor y respeto pero que terminan en un lugar de desacuerdo, Nada de lo que digo aquí es porque quiera hacerle daño. Pero como le he dicho multiples veces por teléfono nuestra amistad no puede cambiar mi responsabilidad para decir la verdad de lo que ha sucedido", señaló.

Un número creciente de organizaciones y expertos afirma que las acciones de Israel en tiempos de guerra en Gaza equivalen a un genocidio, una acusación que el gobierno israelí rechaza enérgicamente. Por su parte, Sheeran no ha hecho comentarios y tampoco sus representantes. Sin embargo, las publicaciones en Instagram y en otras redes sociales del artista británico están desbordadas de mensajes con el lema Free Palestine, junto a duras críticas por su actitud hacia Macklemore y por su postura ante el conflicto.