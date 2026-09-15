La ruptura de Marina Barrial y Manu Regato: el vídeo que confirmaría que ya no son pareja

Manu Regato y Marina Barrial han sido una de esas parejas que todo el mundo daba por hecha en el sector influencer, mucho antes de que ambos decidiesen hacer pública su relación hace casi tres meses. Tras años de especulaciones, este paso era, para muchos de sus seguidores, una muestra del buen estado de su relación, pero ahora las redes han recibido la sorpresa de que ya no están juntos.

La pista definitiva para confirmar el fin de esta relación ha llegado a través de un vídeo para TikTok de Manu Regato, en el que recopila momentos junto a Marina Barrial para felicitarla por su cumpleaños. En la descripción del vídeo, señala que Marina siempre tendrá un trozo de su corazón. Ella ha dejado un comentario en una línea similar, y con esto han dado entender que su relación terminó hace ya un tiempo, en algún momento del verano. Aunque unos pocos de sus seguidores más acérrimos ya tenían sus sospechas, pocos creían que su ruptura fuese a anunciarse de forma tan repentina, después de tanto tiempo de especulación sobre si eran o no pareja.