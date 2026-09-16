Ed Sheeran se queda completamente sólo en su gira mientras se desmarca de la expulsión de Macklemore: "La decisión no fue mía"

El cantante Ed Sheeran era, hasta ahora, un ejemplo de «buen rollo»: alguien amable que no se metía en polémicas, que creaba canciones universales que abrazaban a todo el mundo y a quien nadie parecía tener tirria. Sin embargo, todo esto ha cambiado en las últimas horas al enfrentarse a la mayor crisis de su carrera, un embrollo que lo está dejando completamente solo.

No ha cometido ningún acto delictivo ni una falta grave por la que merezca ser cancelado para siempre, pero se ha visto acorralado en una situación comprometedora. Él, que nunca se había significado políticamente, se ha visto obligado a mojarse, y lo está haciendo de forma tan tibia y errática que se está quedando aislado.

El conflicto estalló cuando Macklemore, amigo de Sheeran y telonero en su gira por Estados Unidos, hizo comentarios a favor de Palestina y denunció el genocidio en Gaza durante su actuación en Nueva Jersey.

Los promotores del tour decidieron expulsar inmediatamente a Macklemore. Tras esto, el rapero publicó un extenso comunicado explicando la situación, hablando de su amistad con Sheeran y dejando claro que no tenía nada personal contra él, pero recalcando que sus valores y su postura frente al conflicto estaban por encima de cualquier contrato.

Lejos de respaldar a su amigo o de apoyar una causa que la opinión pública internacional ve cada vez más incontestable, Sheeran optó por emitir un comunicado sumamente tibio. En él afirmaba que la decisión no dependía de él —lo cual es técnicamente cierto— y añadía que prefiere no mezclarse en política, manteniendo sus opiniones en el ámbito privado.

Como era de esperar, las redes sociales se le han echado encima con miles de comentarios de "Free Palestine" en sus publicaciones. Pero lo más significativo es la respuesta de sus compañeros de escenario: la banda irlandesa Beoga, Finneas (productor y hermano de Billie Eilish), Lukas Graham y Aaron Rowe publicaron comunicados inmediatos renunciando a la gira en solidaridad con Macklemore y el pueblo palestino.

Esta desbandada masiva pone en jaque el Loop Tour de Sheeran, que podría acabar cancelándose. Resulta difícil prever cuáles serán los próximos pasos del británico para salir del jardín en el que se ha metido pero estaremos atentos.

Hay que recordar que Estados Unidos cuenta con un entramado corporativo y político de profundas raíces sionistas. Figuras como Robert Kraft —magnate, dueño de uno de los estadios de la gira y en cuya boda llegó a actuar el propio Sheeran— acusaron a Macklemore de pronunciar un discurso de odio y presionaron activamente para su expulsión.

Resulta difícil creer que Sheeran sea ciego a la realidad palestina. Sin embargo, parece haber priorizado el no significarse políticamente para no agriar sus relaciones con poderosos aliados y amigos sionistas en suelo estadounidense porque de otra forma no se entiende su comunicado tan blando.

Al fin y me cabo, Sheeran ya sabía dónde se metía al contratar como teloneros a artistas comprometidos como Macklemore o Finneas, muy vocales en su defensa de Palestina. Bastaba con haber mostrado firmeza, respaldar la libertad de expresión de sus compañeros y aunque tu no lo grites dejar que otros sostengan una postura tan elemental y justa como el "Free Palestine".