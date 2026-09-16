Dama y Vagabundo: la canción viral de Ana Mena que ha resurgido tras diez años por una cover

Las redes sociales tienen la capacidad de dar una segunda oportunidad a viejas canciones que no tuvieron demasiado éxito en el momento en el que se publicaron. Lo normal es que lo hagan convirtiéndose en el audio de un trend, pero en esta ocasión el boom de la canción Dama y Vagabundo, del grupo Bromas Aparte en colaboración con Ana Mena, está acumulando millones de reproducciones por una razón muy distinta: una cover inusual.

Han sido los hermanos Caño, conocidos como Envido6 en redes, los que se han encargado de grabar y subir un vídeo en familia en el que cantan esta desconocida canción, y se han convertido rápidamente en un momento viral fuente de innumerables memes. Ahora, cientos de miles de personas han decidido escuchar el tema en bucle, a pesar de que el grupo que la lanzó ya no esté en activo.