Aitana explica por qué no la han nominado a los Latin Grammy, a pesar del éxito de Superestrella

Aitana ha tenido uno de los años más prolíficos de su trayectoria musical en este 2026, principalmente gracias al éxito de la canción Superestrella. Sus fans se han mostrado muy molestos con que no vaya a estar entre los nominados a los Latin Grammy, y la cantante ha decidido explicarles a través de un audio por qué no es posible que esté incluida entre los seleccionados para este año.

Las entregas de premios exigen que los proyectos nominados hayan sido lanzados en un periodo concreto, que normalmente incluye los 365 días anteriores a la celebración de la entrega, en este caso, de los Latin Grammy. Debido a que Superestrella es una canción perteneciente a un álbum lanzado mucho antes, no es posible que sea seleccionado para estar entre los nominados, a pesar de que haya sido, sin duda, uno de los mayores hits de la música en español en este 2026.