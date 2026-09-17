Aitana convierte a Plex en el protagonista inesperado de su despedida de Madrid

Durante el concierto, la artista catalana repasó algunos de los temas más icónicos de su carrera, sin olvidar los grandes éxitos de Cuarto Azul, el álbum que da nombre a esta nueva etapa y a la gira con la que está recorriendo España. Una noche muy especial antes de poner rumbo a Bilbao, donde cerrará la primera parte nacional del tour antes de continuar por Europa y otros destinos internacionales.

Pero, más allá de la música, Aitana quiso compartir con sus seguidores uno de los momentos más personales de la velada. En mitad del concierto, la artista bromeó con el look blanco que lucía sobre el escenario, asegurando que su vestido parecía "más de boda que de otra cosa". Sus palabras provocaron de inmediato los gritos del público, que no tardó en corear y reaccionar ante la posibilidad de una futura boda con Plex. Sin embargo, cortó rápidamente las especulaciones y, entre risas, dejó claro que para eso todavía quedaba tiempo. Momentos después, la intérprete aprovechó para agradecer el apoyo constante de su familia y dedicar unas bonitas palabras a su pareja, el creador de contenido Daniel Alonso.

La gran sorpresa llegó al ritmo de Superestrella. Con el Movistar Arena completamente entregado, Aitana no dudó en invitar a su novio a subir al escenario. Plex apareció para bailar junto a ella en una breve pero significativa coreografía que desató los gritos y aplausos de los asistentes.

Aunque se mostró algo tímido, Daniel cumplió a la perfección con su papel y regresó en el tramo final de la canción para unirse de nuevo a la catalana, sus bailarines y sus amigos. El momento terminó con un abrazo entre la pareja que hizo estallar al público y dejó una de las imágenes más comentadas de la noche.

Sus miradas, sus sonrisas y la complicidad que compartieron sobre el escenario no pasaron desapercibidas. Aitana y Plex volvieron a demostrar que atraviesan un gran momento personal y que, pese a mantener su relación lejos de una exposición constante, los pequeños gestos que comparten públicamente bastan para confirmar lo unidos que están.

Tras más de un año de relación y con contadas apariciones juntos, cada vídeo, publicación o escena espontánea que dejan ver se convierte en toda una declaración de intenciones: no necesitan mostrar demasiado para que quede claro que están completamente enamorados.