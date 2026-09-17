Domelipa nos cuenta la historia de Ese vato junto a Ozuna: "Fue lo mejor que me pudo haber pasado"

Con más de 75 millones de seguidores en TikTok y 22 millones en Instagram, Domelipa se ha convertido en una de las creadoras de contenido más influyentes de habla hispana. Pero, más allá de las redes sociales, la artista de Monterrey lleva ya tres años construyendo una carrera musical en la que ha compartido canciones con nombres como Ozuna y Bolela. En nuestra conversación, la influencer nos desveló los detalles de su primer álbum de estudio, sus influencias y algunas de las colaboraciones con las que sueña, además de echar la vista atrás para recordar cómo nació 'Vato', su canción junto a Ozuna.

Aprovechando su visita, Domelipa protagoniza una nueva entrega de 'Historia de un hit', la sección que publico cada miércoles en Instagram en la que los artistas nos desvelan los entresijos y el origen de sus temas más emblemáticos. Un espacio por el que ya han pasado canciones como 'Física o Química' de Despistaos, 'Eaea' de Blanca Paloma, 'La Gozadera' de Gente de Zona, 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte, 'Yo pensaba que me había tocado Dios' de Barry B o 'El baile del gorila' de Melody.

Para Domelipa, el origen de Vato está estrechamente ligado a Ovy, el productor con el que ya había trabajado y por quien siente una especial admiración desde que era niña. La canción llegó a sus manos durante una etapa en la que comenzaba a explorar cada vez más en serio su faceta musical y terminó convirtiéndose en una oportunidad que cambiaría de dimensión cuando Sony decidió hacérsela llegar a Ozuna.

"Hacer una canción con Ovy fue lo mejor que me pudo haber pasado", nos cuenta Domelipa, que recuerda que el productor era alguien a quien admiraba "demasiado desde que soy chiquita". De hecho, aquella colaboración no se quedó únicamente en 'Vato': la artista asegura que ambos llegaron a trabajar en muchas más canciones que todavía permanecen inéditas y que espera poder publicar algún día.

El siguiente paso fue ponerle voz junto a Ozuna. Aunque Domelipa ya había conocido al puertorriqueño apenas un par de meses antes, el encuentro se produjo en un contexto mucho más casual, cuando varios influencers fueron invitados a grabar con él. La conexión entre ambos fue inmediata y aquella buena relación terminaría facilitando el nacimiento de la colaboración. "Nos llevamos superbién y siento que había como una conexión en ese momento", recuerda la artista.

Sony decidió entonces enviarle la canción a Ozuna. Al artista le gustó la propuesta y el proyecto empezó a tomar forma rápidamente: grabaron la canción, prepararon el videoclip y terminaron convirtiendo aquel encuentro entre dos mundos —el de la creación de contenido y el de la música urbana— en uno de los capítulos más importantes de los primeros pasos musicales de Domelipa.