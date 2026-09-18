Guía practica para los 12 conciertos de Shakira en Madrid: Todo lo que necesitas saber si vas a ir a Macondo Park

Los conciertos de Shakira ya están aquí. El miércoles 16 pudimos visitar el espectacular recinto de Macondo Park antes de que abriera sus puertas y en esta noticia vas a encontrar toda la información que necesitas saber si vas a alguno de los shows: cómo llegar al recinto, qué horarios tienes, cuál es el mapa, qué sitios de comida hay, qué se puede hacer en los distintos pabellones y más.

1. ¿Dónde son los conciertos? ¿Todavía quedan entradas?

Shakira comienza este viernes 18 de septiembre su residencia europea de *Las Mujeres Ya No Lloran World Tour* en el Estadio Shakira, construido específicamente para esta serie de conciertos dentro de Iberdrola Music, en Villaverde.

La cantante ofrecerá 12 conciertos repartidos en cuatro fines de semana: 18, 19 y 20 de septiembre; 25, 26 y 27 de septiembre; 2, 3 y 4 de octubre; y 9, 10 y 11 de octubre.

El recinto está preparado para recibir alrededor de 55.000 personas cada jornada y, aunque la residencia lleva meses agotando localidades en diferentes momentos, todavía aparecen entradas disponibles para algunas de las fechas. Conviene comprobar directamente la fecha elegida porque la disponibilidad puede cambiar rápidamente.

La dirección del recinto es calle Laguna Dalga, dentro del espacio Iberdrola Music, y la entrada principal para el público general estará situada en esta misma zona.

2. Así es el recinto de Macondo Park y este es el mapa

Lo primero que hay que tener claro es que el lugar al que se va no es simplemente el Estadio Shakira. El estadio es el centro de una ciudad efímera de alrededor de 220.000 metros cuadrados en la que durante estas semanas van a convivir música, gastronomía, literatura, moda, arte y diferentes experiencias vinculadas al universo de Shakira.

Durante nuestra visita del miércoles pudimos recorrer el recinto antes de su apertura y comprobar cómo los diferentes espacios están conectados entre sí. En el centro está Macondo Plaza y, al fondo, el gigantesco Estadio Shakira, mientras que alrededor se distribuyen los diferentes pabellones.

El mapa ayuda precisamente a entender la magnitud del proyecto. Una vez dentro no todo queda concentrado en una única plaza: hay que recorrer el recinto para ir descubriendo cada una de las propuestas. La Sala está situada cerca del acceso, mientras que otros espacios como El Mercado, La Biblioteca, El Taller, Macondito, el museo o la zona de fans ocupan diferentes puntos alrededor del estadio.

Por eso merece la pena llegar con tiempo. Macondo Park está diseñado para que el público pase varias horas dentro antes de entrar al estadio, no para llegar justo cuando empieza el concierto.

3. ¿Qué se puede hacer en los distintos pabellones?

Los ocho espacios temáticos son una de las principales diferencias entre esta residencia y cualquier concierto convencional. Cada uno tiene una función distinta y, en conjunto, forman la pequeña ciudad que rodea al escenario.

La Biblioteca es el espacio dedicado a la literatura y está desarrollado junto a Penguin Random House. Está inspirado en la relación de Shakira con los libros y en la figura de Gabriel García Márquez y recrea la librería que la propia artista tiene en su casa. Además de una selección de títulos relacionados con sus influencias literarias, habrá conversaciones y encuentros con escritoras y diferentes actividades culturales.

El Taller lleva la moda al centro de Macondo Park con exhibiciones y desfiles en los que participarán diferentes diseñadores y firmas españolas. También habrá diferentes propuestas relacionadas con el estilismo y la imagen que permiten acercarse a la relación entre moda y música.

El Mercado es la gran zona gastronómica. La propuesta reúne decenas de puestos españoles, latinoamericanos e internacionales con opciones muy diferentes, desde arepas, tacos y empanadas hasta hamburguesas, tortilla de patata, poké, milanesas, carnes ahumadas, helados, tartas y café.

El Museo de Shakira recorre la trayectoria de la artista a través de vestuario, accesorios, objetos y diferentes materiales vinculados a su carrera. La exposición cuenta también con una importante parte audiovisual e inmersiva.

La Sala by Occident es el espacio dedicado a la música y cuenta con una programación propia de conciertos durante las horas previas y posteriores al show principal.

Club Loba es el punto de encuentro de los fans y está pensado para la comunidad global de seguidores de Shakira, con diferentes experiencias y activaciones vinculadas a la artista.

Macondito es el espacio infantil y cuenta con actividades pensadas para los más pequeños. El proyecto ha contado además con la participación de Milan y Sasha.

Y Macondo Plaza es el gran punto central del recinto. Es la zona que conecta buena parte de los espacios y donde también continuará la actividad después del concierto.

4. ¿Hay otros conciertos además del de Shakira?

Sí. Y de hecho esta es una de las cosas que más cambia la experiencia de llegar al recinto con tiempo.

La Sala by Occident tendrá una programación musical propia dentro de ES LATINA, con artistas españoles y latinoamericanos repartidos a lo largo de las doce jornadas.

El cartel incluye nombres como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Lía Kali, Yerai Cortés, Gale, Maro, Louta, Aria Vega y otros muchos artistas.

Para este primer fin de semana, Guitarricadelafuente actuará el viernes y Lía Kali estará presente el sábado y el domingo, dentro de una programación que también contará con otros conciertos y sesiones durante la jornada.

Los horarios concretos de cada actuación se irán anunciando semanalmente a través de la cuenta oficial de Instagram de @eslatinafest, por lo que conviene revisar sus publicaciones antes de acudir para saber qué artistas actúan ese día y a qué hora.

La programación forma parte de la propia experiencia de la residencia, de manera que puedes entrar a Macondo Park con tu entrada para Shakira y disfrutar también de estos conciertos.

5. ¿Qué horarios tiene Macondo Park?

Aquí hay una diferencia importante entre el primer fin de semana y el resto de la residencia.

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, Macondo Park abrirá a las 15:30 horas. A partir del segundo fin de semana, la apertura está prevista a las 12:00 horas.

La programación cultural y musical comenzará por la tarde y los horarios concretos de los conciertos de La Sala se anunciarán cada semana.

El acceso al Estadio Shakira será a partir de las 20:00 horas y el concierto de Shakira está previsto para las 20:30 horas.

El espectáculo terminará alrededor de las 23:00 horas, aunque la actividad en el recinto continuará después. Durante el primer fin de semana está previsto que la celebración se prolongue hasta las 00:15 horas, mientras que el desalojo general del recinto puede extenderse hasta la 1:00 de la madrugada.

Por tanto, la idea es bastante clara: si solo quieres ver a Shakira puedes llegar por la tarde, pero Macondo Park está diseñado para que pases muchas más horas allí.

6. ¿Qué puedes comer en el recinto?

La oferta gastronómica es enorme y probablemente una de las partes de Macondo Park en la que más tiempo puede perderse uno. El Mercado reúne decenas de propuestas y está pensado para comer antes, durante o después del concierto.

Hay dos espacios de P.A.N. Polar, uno de ellos con opciones sin gluten, además de GOIKO, La Martinuca, La Prenda Food Truck, Grab Sandwiches y Pizza Natura. También estarán Coren Grill, Z&CO, Purakaí y Mahalo Poké.

En la parte más latinoamericana aparecen Tequendama Grill, Las Arepas del Pueblo, Argentina Food Truck, El Chivito Uruguayo, La Fontana Gastro y Chifa, además de diferentes propuestas mexicanas como Tacoctelería, La Taquilla Street Food y Voraz.

Y para quienes prefieran carne hay opciones como Los Parrilleros, Smokie Madriz, THE OX, La Diez Milanesas o Wild Dogs.

También hay una parte dedicada al dulce y al café con Sandra Cheesecake, Bico de Xeado, Hebaziro Concept, Café Veracruz, Ice Cream Lab y Mamma Coffee.

Además, la organización permite acceder con un bocadillo o una pieza de fruta para consumo propio siempre que estén envueltos en papel film, por lo que también existe la posibilidad de llevar algo desde casa.

7. ¿Qué cosas puedes llevar al concierto?

Aquí merece la pena preparar bien la mochila antes de salir de casa porque hay bastantes restricciones.

Se pueden llevar bolsos y mochilas de hasta 40 x 20 x 20 centímetros o una capacidad máxima de 20 litros.

También está permitido entrar con una botella de agua de plástico flexible de hasta 500 mililitros y sin tapón, además de un bocadillo o una pieza de fruta envueltos en papel film.

Los teléfonos móviles están permitidos y también los cargadores y las baterías externas pequeñas, con un máximo indicado de 15 x 7 x 2 centímetros y menos de 25 gramos.

Se pueden llevar cámaras compactas para uso personal, abanicos, maquillaje y crema solar de hasta 500 mililitros siempre que no sean aerosoles. También se permiten paraguas plegables y compactos sin punta y medicamentos líquidos o semisólidos cuando sean necesarios y se presente el justificante correspondiente.

En cambio, quedan fuera las botellas rígidas, recipientes de vidrio, metal o aluminio, latas, petacas, camelbacks, envases de más de 500 mililitros, perfumes y sprays.

Tampoco están permitidos los prismáticos, punteros láser, ventiladores de mano, cascos de moto, sombrillas, paraguas rígidos o con punta, objetos punzantes, cámaras profesionales, trípodes, palos selfie, equipos de grabación o pancartas con palo, entre otros elementos.

Hay además una norma importante que conviene tener muy presente: la entrada solo se puede escanear una vez. Una vez dentro de Macondo Park, si sales del recinto no podrás volver a entrar con el mismo billete.

8. Nuestra recomendación: ve con tiempo porque el concierto es solo una parte del día

Después de haber recorrido Macondo Park antes de su apertura, la principal recomendación es sencilla: no ir justo para la hora del concierto.

El gran atractivo de esta residencia no está únicamente en las dos horas que Shakira estará sobre el escenario. Hay una ciudad entera alrededor que merece la pena recorrer.

Lo ideal es llegar con varias horas de margen para pasear por los ocho espacios, entrar en el museo, pasar por la librería, comer algo en El Mercado, acercarse a La Sala para ver alguno de los conciertos programados y visitar las diferentes experiencias para fans.

Para llegar, el principal acceso general está en calle Laguna Dalga. El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y señala como opciones principales Villaverde Alto, con Metro y Cercanías, y San Cristóbal Industrial, de Cercanías. También habrá diferentes líneas de autobuses y refuerzos de transporte a la salida.

Y hay un último detalle práctico: una vez que entres, piensa en Macondo Park como una experiencia de varias horas. Lleva calzado cómodo, prepara bien lo que quieras meter en la mochila y revisa antes de salir de casa el horario concreto de La Sala y del resto de actividades de ese día en @eslatinafest.

Porque cuando Shakira salga al escenario a las 20:30, llevarás ya varias horas dentro de una ciudad que, durante unas semanas, solo existe alrededor de ella.