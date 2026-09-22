Laura Pausini sobre su amistad con Shakira: "Nos ha demostrado cuantas veces podemos caer y levantar otra vez"

El paso de Shakira por su residencia de conciertos en Madrid dejó este domingo 20 de septiembre un momentazo sorpresa. La encargada de abrir el cartel de invitados especiales fue Laura Pausini, que revolucionó al público al subirse al escenario para interpretar junto a la colombiana un clásico inolvidable como Antología.

Visiblemente emocionada y aún con los destellos del directo en la retina, la artista italiana compartió su enorme felicidad tras la actuación: "Ha sido una cosa espectacular. Estoy muy emocionada, muy feliz de haber tenido la suerte no solamente de compartir esta noche, sino de 30 años juntas por el mundo con muchos ideales y muchas ideas similares".

Pausini quiso poner en valor el profundo vínculo que la une a Shakira desde que ambas arrancaron sus carreras musicales cuando apenas contaban con 18 años: "La admiro, me siento muy similar a ella, tenemos muchas cosas en común. Desde el principio hemos empezado las dos con nuestras primeras canciones".

Más allá de la complicidad artística, la intérprete de La soledad destacó la capacidad de superación y la fortaleza que la colombiana ha demostrado a lo largo de su dilatada trayectoria ante las adversidades: "Ha tenido muchas cosas difíciles que afrontar, pero ella nos ha demostrado cuántas veces podemos caer y levantar otra vez, empezar desde cero. No se ha rendido nunca y siempre nos está dando un mensaje de fuerza y esperanza. Me siento muy honrada de ser su amiga y soy su fan, la verdad. Uno no para de admirar a alguien que tiene esa fuerza de voluntad".

La conexión entre ambas sobre las tablas traspasó los micrófonos, llegando a un plano profundamente emotivo del que Pausini quiso dejar constancia al bajar del escenario —momento en el que también se detuvo brevemente a saludar a los fans congregados—: "Tenía todos los escalofríos. Gracias por esas lagrimitas que tenías mientras cantábamos. Me ha dado tanto amor".

"Es una gran artista y es un mujerón. La adoro mucho. ¡La amo mucho, gracias Shakira!", concluyó la italiana, sellando públicamente una de las alianzas femeninas más potentes y duraderas de la historia de la música pop en español.