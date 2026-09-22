AuronPlay y Cristinini: el shippeo coge fuerza tras esta respuesta viral

En cuanto una de las grandes figuras del streaming se queda soltera, es habitual que su fandom empiece a emparejar a su favorito con aquellos creadores de contenido con los que puede encajar bien. El emparejamiento de AuronPlay y Cristinini es uno que ha dado juego en varias ocasiones a lo largo de los años, y ahora ha alcanzado su pico de salseo después de que Pereira castigase a Auron obligándolo a enviar un mensaje a Cristinini.

Después de ese momento, que ocurrió a principios del mes de septiembre, los comentarios de las publicaciones de Cristinini han acumulado preguntas sobre el asunto, y la respuesta que dio ella hace cerca de una semana se acaba de hacer viral: "Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente".

Aunque la mayoría ven en estas palabras una muestra del sentido del humor de Cristinini, muchos no han podido evitar fantasear con la posibilidad de que estos dos conocidísimos streamers acaben juntando sus caminos.