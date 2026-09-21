¿Por qué han roto Marina Barrial y Manu Regato? El vídeo que ha disparado los rumores

La ruptura de Marina Barrial y Manu Regato sigue dando que hablar en redes, ya que ninguno de ellos ha confirmado de forma clara que ya no estén juntos. Son muchos los que se están dedicando a especular sobre lo que ha podido ocurrir entre ellos, y la aparición de Marina en el último vlog de uno de sus amigos de Madrid ha llevado a varias personas a opinar que un traslado a la capital podría estar detrás de su separación.

A pesar de que las señales fuesen bastante claras, hay quienes no están dispuestos a dar por hecha su ruptura hasta que ellos lo confirmen. También son muchos los que creen que, después de varios años generando intriga con su posible relación, ahora esto sería otra estrategia más para tener a las redes pendientes de ellos.