Xokas carga contra Mbappè y Ester Expósito

Días duros para Mbappè, que está en el ojo del huracán por un gesto durante su último partido. Los jugadores del Real Madrid saltaron al campo con una camiseta en apoyo a Ceuta, pero el atacante francés y dos de sus compañeros la subieron solo a la mitad y se la quitaron antes que los demás. Ahora, Mbappè ha explicado que la situación es más complicada y que quería tener un gesto con aquellos que habían muerto. Para Xokas esto no es suficiente y ha decidido atacar en uno de sus streams al delantero del Real Madrid, aprovechando de paso para meterse con Ester Expósito, pareja del futbolista, con quien ya tuvo polémica este verano.