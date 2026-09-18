Ibai sorprende a uno de sus seguidores con un regalo

La relación entre nietos y abuelos puede ser algo muy especial, y parece que Ibai Llanos coincide. Por eso ha apoyado a uno de sus seguidores para regalarle a su abuelo la oportunidad de ver un partido del Real Madrid en el palco del Santiago Bernabéu. La sorpresa tuvo lugar en varias fases, incluida una en la que el streamer se disfrazaba de persona mayor para conocer a Ernesto, el afortunado recipiente del regalo. Este señor se ha mostrado muy agradecido y pudo disfrutar con su nieto y el resto de su familia del partido del equipo de su vida.