Una década de Cranc en Menorca con 4.000 asistentes disfrutando de The Blaze o Triángulo de Amor Bizarro entre otros

Desde el jueves hasta el domingo Maó vistió sus mejores galas para la décima edición del Cranc Illa de Menorca Festival, una con la que se pone punto y final a todas las citas que han estado celebrando estos diez años de 'aventura sideral'.

Y como es habitual, el Cranc lo ha hecho acogiendo música de primer nivel, pero también mucho más, con un especial enfoque en que la cultura esté integrada con el entorno y el patrimonio. Además de conciertos, la nueva cita ha incluido actividades familiares, charlas, proyecciones e iniciativas de sensibilización medioambiental.

Esta décima edición ha vuelto a contar con el apoyo del público, que además de colgar el cartel de 'sold out' en la jornada del sábado en Es Claustre de Maó, ha participado en todas las demás propuestas. Así, desde la jornada inaugural del jueves hasta la clausura de ayer domingo hasta 4.200 asistentes han celebrado en el Cranc.

Una imagen vale mil palabras y esta certifica que Shame en el CRANC dieron un auténtico bolazo

Precisamente Es Claustre ha sido protagonista con su retorno al Cranc Illa de Menorca Festival, acogiendo en agosto las previas con ORTIGA y Kakkmaddafakka además de albergar parte de la programación, que allí comenzó el viernes con la delicadeza de TRISTÁN!, el huracán guitarrero de Triángulo de Amor Bizarro y la brutal intensidad de Shame.

El sábado, además, se colgó el cartel de "no hay billetes" en la taquilla. No podía ser de otra manera sabiendo que el programa incluía el flamenco de vanguardia de Soleá Morente, la divertidísima (y muy punk) propuesta de Sistema de Entretenimiento, y una actuación de The Blaze, en formato de DJ set, que condujo al público hasta el éxtasis.

No hay que olvidar que estos conciertos de lujo fueron amenizados por las sesiones de Freenipples, Alcapone Selector, Uncle Frankie y Tali Carreto. Y que ayer domingo Es Claustre también acogió una Clausura Vermut con Eva Pons Trio, quienes aportaron su visión de la música tradicional menorquina a este cierre tan especial.

Soleá Morente cautivó al público en Es Claustre con su mezcla entre la tradición y la vanguardia

No fue ni mucho menos el único escenario. De hecho, la décima edición comenzó de manera oficial el jueves en Es Bandidu con la actuación de dos de nuestras bandas guitarreras jóvenes más interesantes, el diablo de shanghai y Go Cactus, en una velada de puertas abiertas que incluyó las sesiones de Carmen Barahona y Tropikana.

Por esas mismas tablas también desfilaron el sábado varios grupos emergentes que certifican que el futuro de la música (balear y estatal) está más que garantizado. Para comprobarlo solo que había que asistir a los salvajes showcases de U.R.BAD, Niños Raros, BAF, Análisis y El Zid. Y esa noche Es Bandidu fue además el lugar ideal para la post-party...

Bandidu, el jueves, en esa jornada de puertas abiertas con conciertos como el de los Go Cactus

Que el Cranc se celebre en un espacio Reserva de la Biosfera define el festival, una cita que se concibe a escala humana y en la que sostenibilidad, inclusión y compromiso social son pilares. Para ello se ha colaborado de nuevo con asociaciones como Per la Mar Viva, Fundación Music For All o Apropa Cultura.

Esto se ha podido ver reflejado por ejemplo el sábado por la mañana durante la programación del Cranc de Día y el Cranc Kids, jornada gratuita pensada para que pequeños y mayores también disfruten, con actuaciones como las de Pluma y Terremoto Mambo, además de un taller de collage infantil con plásticos recuperados del mar.

Esa intención también impregnó los temas a debatir en las interesantes charlas de la programación orientada al sector profesional CRANC Pro, que fueron acogidas por Ca N'Oliver. Además de estos encuentros y de los showcases arriba citados, durante el festival se han acordado útiles speedmeetings entre los agentes allí presentes.

Es Claustre también acogió actividades pensadas para toda la familia, como los talleres de inclusión

La celebración de toda una década de aventura sideral del Universo CRANC comenzó en Palma con un cuarto Cranc Illa de Mallorca Festival que fue de diez, y continuó con la fiesta de un primer Cranc Ibiza Festival que tiene visos de continuar, para acabar este fin de semana en el décimo Cranc Illa de Menorca Festival de Maó.

Desde la organización del Cranc Illa de Menorca Festival se quiere agradecer su participación a instituciones como la Agencia de Turismo de les Illes Balears, la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el Ayuntamiento de Maó y el Institut d'Estudis Balears, y también a patrocinadores como Estrella Damm, Alua Hotels & Resorts, part of World of Hyatt o Pomada Xoriguer, ya que sin su decidido apoyo el festival no habría sido posible.