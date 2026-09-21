La experiencia de Shakira: Demasiados temazos y mucho más que un concierto

Las expectativas con Shakira eran demasiado altas y se cumplieron. Por un lado está Macondo Park, los distintos pabellones y todo lo que rodea al concierto en sí, que es mucho mejor de lo esperado.

Por otro lado está el gigantesco estadio en el centro, con espacio para 50.000 personas y una pantalla trasera enorme que hace que los que están en la grada puedan disfrutar del espectáculo aunque Shakira se vea pequeñita sobre el escenario.

Y por último está el show en sí, al que no se le puede poner un pero. Es una artista enorme con 30 años de carrera y una colección de éxitos tan absurda que dudo que ningún artista latino actual sea capaz de igualar.

Las únicas dos pegas que le pongo a la experiencia son, por una parte, la falta de fuentes de agua en el recinto —un fallo que en 2026 y tras la experiencia de tantos festivales no se debería permitir— y, por otra, la aglomeración de gente, que apela a la paciencia de cualquiera. Si vas a un evento de estas magnitudes, tienes que asumir que tardarás un rato en volver a casa y que te va a tocar hacer cola si quieres entrar a sitios como el museo de Shakira o al taller de moda, por ejemplo.

Shakira entra al estadio acompañada de mujeres famosas —el domingo me tocó ver a Marta Díaz, Mar Lucas, Lucía Bellido, Nia Correia y Jedet— justo antes de tocar La fuerte. Mis momentos favoritos fueron cuando cantó clásicos como Inevitable, Si te vas, Pies descalzos u Ojos así, pero también cuando se puso en modo fiesta total con cañonazos del nivel de Hips Don't Lie o la dupla futbolera de Dai Dai y Waka Waka.

Shakira baila, canta, toca la guitarra, emociona y ofrece un espectáculo apabullante como pocos. Es uno de esos shows en los que, si eres fan, vas a vivir uno de los mejores conciertos de tu vida; y si no lo eres tanto, vas a flipar al darte cuenta de la enorme cantidad de canciones suyas que te sabías sin saberlo.

Además, tuvimos la suerte de disfrutar de la primera invitada del tour: la italiana Laura Pausini, cuya carrera despegó en los 90 a la par que la de Shakira y con quien mantiene una sólida amistad desde entonces. Su colaboración en Antología fue, sencillamente, perfecta.

El cierre del concierto llegó recordando a su manada los diez mandamientos de las lobas y aullando su icónico tema antes de rematar con su sesión con Bizarrap. Porque claramente —al menos para Shakira es así— las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.