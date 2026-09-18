Macklemore dona el millón de dólares que ganó en la gira de Ed Sheeran a Palestina mientras el británico capea el temporal completamente solo

El terremoto provocado por la expulsión de Macklemore de la gira norteamericana de Ed Sheeran sigue registrando réplicas. Si hace solo dos dias os contábamos cómo el cantautor británico se había quedado completamente solo sobre el escenario tras la renuncia en bloque de todos sus teloneros y de su banda de acompañamiento (Beoga) en solidaridad con el rapero, las últimas horas han dejado un nuevo movimiento que cambia las reglas del juego.

Macklemore ha reaparecido en sus redes sociales con un extenso comunicado para anunciar que donará íntegramente el millón de dólares que ha ganado durante su paso por el Loop Tour. Los fondos irán destinados directamente a seis organizaciones humanitarias que operan sobre el terreno en Gaza, entre las que se encuentran Palestine Children’s Relief Fund, HEAL Palestine o la UNRWA.

“Con todo lo que ha pasado estos días, quiero devolver el foco a donde verdaderamente importa: al pueblo palestino, que sigue sufriendo una masacre”, ha expresado el rapero, ganador de cuatro premios Grammy. “Firmar un cheque es la forma de solidaridad que menos esfuerzo me exige. Lo hago porque puedo y porque, mientras los despachos y los promotores debaten sobre lo que es conveniente o no, hay vidas humanas que necesitan ayuda urgente”.

En su comunicado, el autor de Same Love y Thrift Shop no se ha quedado ahí y ha lanzado un desafío directo a Robert Kraft, el magnate y propietario del Gillette Stadium señalado como el gran instigador de las presiones para retirarle del cartel. Macklemore le ha retado abiertamente a que ponga de su propio bolsillo otro millón de dólares para igualar la donación humanitaria. Un guante que ha obligado a reaccionar al entorno del empresario, que ha filtrado a la prensa estadounidense que el propio Ed Sheeran le llamó de urgencia para intentar mediar y pedirle una aportación de dos millones de dólares a la causa en un intento desesperado por apagar el incendio.

Mientras tanto, el silencio de Ed Sheeran ante la espantada generalizada de sus compañeros de gira empieza a ser atronador. El británico no ha hecho ninguna declaración pública sobre la marcha de Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe o la banda Beoga, manteniendo su postura de no pronunciarse mientras sus perfiles sociales continúan totalmente inundados de comentarios de protestas y mensajes con el lema Free Palestine.

Con el tour reanudándose este fin de semana en Filadelfia, el panorama para Sheeran es inédito: estadios abarrotados de decenas de miles de personas ante las que tendrá que salir a tocar sin teloneros, sin músicos de respaldo y aguantando el temporal en solitario con la única compañía de su pedal de loops.