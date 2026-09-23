Marta Díaz sobre su experiencia con Shakira: "Se paró, una por una, a hacerse una foto y a hablar con nosotras"

Hacía tiempo que Marta Díaz no pisaba un gran evento y en su paso por la afombra de Gen ¡H! había muchos temas que tratar. La influencer vivió recientemente una experiencia única junto a Shakira de la que todavía le cuesta hablar sin emocionarse.

Marta se deshizo en elogios hacia la artista colombiana: "Ella es súper cercana, es súper simpática. Se paró, una por una, a hacerse una foto, a hablar con nosotras, a presentarse, a darnos las gracias por estar ahí, que yo decía, a ver, a ver... O sea, ella es encantadora y fue un placer enorme estar ahí, súper emocionante". Tanto es así, que la creadora de contenido reconoció que al terminar el encuentro se quitó las gafas y se convirtió en "un mar de lágrimas" ante una vivencia tan especial.

Confirmo que está soltera

Feliz por volver "al ruedo" tras meses alejada de los focos públicos desde el pasado mes de febrero por su participación en la velada, Marta también tuvo tiempo para hablar de su vida personal y del terreno sentimental. "Pues amor, estamos como siempre, bien, feliz, soltera, como dijo Dana Paula, enamorada de la vida. - Hay veces que no hay que tener prisa y bueno hay que esperar y que fluya la vida ¿no?", aseguró.

Preguntada por las tradicionales portadas de bodas y grandes hitos sentimentales que suelen acaparar titulares, la influencer demostró su naturalidad y sentido del humor: "Esa también me gusta, de repente una portada de una boda... pero vamos por partes, primero el novio. Alguien que sea tal, si vamos pasito a pasito, alguien que me quiera muy bien como yo a esa persona, por supuesto". Con la vista puesta en el futuro, bromeó sobre cuándo llegará el amor: "A lo mejor la vida nos sorprende en dos semanas o en dos años... yo prefiero en dos semanas, honestamente".

El consejo de oro a su hermana pequeña

El apellido Díaz sigue pisando fuerte en el mundo digital y el salto de su hermana pequeña es ya una realidad que apunta maneras, tal y como comentó recientemente su hermano AlfaSniper en un podcast. Lejos de trazar complejas estrategias de marketing, Marta tiene muy claro cuál es el mejor consejo que le puede dar: "Que sea ella misma. Ahora mismo está un poquito tímida porque para ella es todo un poco abrumador, claro, pero yo creo que a la gente le va a encantar cuando sea 100% como es ella. Es una niña súper humilde, súper cercana, súper divertida... ¿Qué voy a decir de mi hermana?".